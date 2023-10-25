清潔人力短缺 班機客艙髒到令人作嘔

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當今航空業面臨嚴重機艙清潔問題，機上頻頻發生令人作噁反胃的事件，而且多數不曾登上媒體版面。

9月1日，從亞特蘭大 飛往西班牙巴塞隆納的達美航空194航班起飛兩小時後突然呼叫塔台，請求返航。「本班機發生生化危機事件，」機長通知航管人員：「有名乘客一路都在拉肚子，而且拉得到處都是。」

8月26日，一班預備從拉斯維加斯飛往蒙特婁的加拿大航空客滿班機上，兩名乘客因為抵死不願坐在遭嘔吐物浸濕的座位上，以致延誤起飛時間，最後被機組人員報警帶下飛機。

美國空服員工會（Association of Flight Attendants）會長尼爾森(Sara Nelson)告訴華盛頓郵報記者，數年前她在一班由舊金山飛往波士頓的紅眼航班(red-eye flight)上服務時，一名旅客起飛不久後就開始嘔吐，持續了大約半個小時，酸臭的氣味瀰漫了整個機艙，引發連鎖反應，估計先後大約有50名乘客也跟著狂吐不止，許多人根本來不及將嘔吐袋拿出來，就直接吐在走道或前方椅背上。

今年夏天，尼爾森和她先生以乘客的身分，搭機從芝加哥前往緬因州波特蘭市時，又遭遇類似「事故」。他們鄰座的乘客突然感覺不適，還來不及用手掩住嘴巴，一道「飛瀑」瞬間噴發，全部濺到她可憐老公的身上。由於班機客滿，他們無法更換座位，只能從隨身行李從拿出乾淨衣服換上，然後在接下來的四小時航程中強忍住惡臭氣息和作噁的衝動。

就衛生或清潔的角度而言，今年夏天恐怕是航空旅客和機組員的噩夢。雖然飛行中乘客發生身體不適現象「自古有之」，但今年由於新冠疫情 結束，搭機出行的人數爆增，甚至超過2019年疫情爆發前的水準，以致上述情形發生的次數也同步提高。

不巧的是，航空業者在疫情期間所流失的人力，至今仍未補足，其中也包括機艙清潔人員。而且隨著疫情消退，原本嚴格的消毒措施也開始出現打馬虎。以致過去幾個月，大多數的客機都是在未經充分清潔打掃的情況下，匆匆投入下一班載客服務。

聯合、西南和美國航空拒絕答覆華郵 關於機艙清潔的詢問；忠實航空(Allegiant Air)表示該公司所有客機機艙內部每天至少會全面清潔一次，包括安全帶、摺疊桌、廚房和洗手間。不過據尼爾森透露，「班機很少接受深層清潔，除非採取特別計畫將該架飛機從飛航班表中抽調除來，但我們很少見到這種情形。」