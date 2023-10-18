茂宜島酒店重迎觀光客 引發島民過度觀光疑慮

夏威夷茂宜島野火撲滅還未滿兩個月，州長葛林(Josh Green)和郡政府官員便宣布，茂宜島西部已準備好重新迎接觀光客。美聯社

夏威夷茂宜島 野火撲滅還未滿兩個月，州長葛林(Josh Green)和郡政府官員便宣布，茂宜島西部已準備好重新迎接觀光 客。對許多人而言，觀光收益代表目前亟需的重建和復原經費；對另外一些人而言，則有「過度觀光」和創傷再度被刺痛的憂慮。其實主事者根本沒有把握，究竟會有多少遊客願意在這個時候光臨茂宜島。

葛林本月初接受夏威夷新聞台「Spotlight Now」節目專訪時表示，「我想大概只有一家，也許兩家酒店在預定8日當天能夠全面開放營業。」結果當天有5家觀光飯店在官網上開始接受訂房，另外還有8家分時度假村(timeshare)開始營業。

夏威夷旅遊局(Hawaii Tourism Authority)8日指出，業者紛紛表示不預期會有大量遊客立刻湧入，但實際訂房數字尚未公布。茂宜島酒店旅館協會(Maui Hotel and Lodging Association)執行總監麗莎·寶森(Lisa Paulson)則說，「觀光客回流將是一條緩慢的上坡道路。」

即便如此，還是有許多島民認為開放時機尚未成熟。受創最嚴重的拉海納地區超過3500名居民聯名向州長請願，延緩重新開放日期。但葛林表示，重啟觀光將有助於茂宜島以旅遊業為導向的經濟盡快走上復甦道路。

茂宜郡長畢森(Richard Bissen)特別錄製了一段影音訊息給所有居民，解釋當局目前的困境。「我瞭解我們都還在悲傷之中，而且感覺(重新開放)來得太快。但現實狀況是我們社區之中已有人準備好要重返工作崗位，有帳單要付，孩子們有需求，老人們要接受醫療照顧。」

郡政府也為即將到來的遊客準備了一支影片，鼓勵他們走出茂宜島西部地區，去探索北海岸的風光和東部的景觀路線。影片中同時規勸觀光客，不要進入災區，不要拍攝「不適宜的景象」並將之上傳到社群媒體；最重要的是，請對當地居民保持敬意。

這場從8月4日開始延燒的野火，奪走了至少98條性命，摧毀了2000餘棟建築。茂宜島西部估計約有1萬1000間旅館客房，除一部分被聯邦緊急事務管理局(FEMA)徵召做為安置災民之外，大部分都閒置至今。