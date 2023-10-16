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它連續十幾年被列為全球最和平國家 美國連前百名都擠不上

編譯周靜芝 / 綜合報導
冰島連續十六年被「全球和平指數」報告評選為全球最和平國家第一名。Getty Images
冰島連續十六年被「全球和平指數」報告評選為全球最和平國家第一名。Getty Images

根據日前發布的2023年「全球和平指數」（Global Peace Index, GPI），美國在全球最和平國家排名中連前100都榜上無名，但有個地理位置與世隔絕的小國卻連續十六年蟬聯最和平國家第一名。

該份報告指出，冰島再度摘下最和平國家的桂冠，自2008年以來該國一直保持此一榮銜。

這份排名每年由位於澳洲的國際智庫經濟與和平研究所（Institute for Economics and Peace, IEP）發布。該份報告的排名參考了23個質化與量化指標，以三個領域來衡量，包括對社會安全與保障、持續不斷的國內與國際衝突以及軍事化。

除了公布新的排名，該報告也指出，2009年至2020年期間，126個國家的和平程度有所提升，但今年的指數顯示，全球和平局勢連續第九年下降，各國平均和平指數中有84國提高、79國下降，後者主要原因是後疫情時代內亂與政治不穩定性增加。

不過，「旅遊與休閒」（Travel+Leisure）雜誌表示，還是有許多和平的地方值得旅客前往。與冰島一起躋身最和平國家前十名的有排名第二的丹麥，緊接著是愛爾蘭、紐西蘭、奧地利、新加坡、葡萄牙、斯洛維尼亞、日本與瑞士。

至於美國，由於監獄人口比率、武器出口與軍事化程度過高，拖累了排名，僅位居第131名。

排名吊車尾的五個國家分別是剛果民主共和國、南蘇丹、敘利亞、葉門和阿富汗，這些國家都經歷不同程度的動盪局勢。

冰島 新加坡 澳洲 阿富汗 疫情

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