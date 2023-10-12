全球最吸睛的活動之一 新墨州熱氣球節登場

全美規模最大的熱氣球節「阿爾伯克基國際熱氣球節」每年10月登場。美聯社

全美規模最大的熱氣球 節「阿爾伯克基國際熱氣球節」（Albuquerque International Balloon Fiesta）為新墨西哥州 10月的天空帶來了五彩繽紛的表演，此一國際盛事每年都吸引數十萬民眾前往參與。

活動從上周六（10月7日）日出前的無人機燈光秀開始，隨後眾多熱氣球一起冉冉飄向天際。在為期九天的活動裡，當地居民和遊客將欣賞到各式五顏六色、造型奇特的熱氣球表演。

為期九天的活動，當地居民和遊客將欣賞到各式五顏六色、造型奇特的熱氣球表演。美聯社

這項一年一度的觀光 盛會已成為新墨西哥州最大城市的主要經濟驅動力。1972年，幾名飛行員從阿爾伯克基市郊外購物中心附近的一塊空地上啟動了13個熱氣球開始，周圍壯觀的格蘭德河（Rio Grande）與綿延的山脈則為活動提供了最佳舞台布景。

如今，「阿爾伯克基國際熱氣球節」已成為全世界最受矚目的活動之一，活動總部設在阿爾伯克基機場附近的熱氣球嘉年華公園（Balloon Fiesta Park）。熱氣球上的超華麗圖案包括卡通動物、星球大戰人物，甚至還有克朗代克（Klondike）巧克力冰棒上的北極熊。

夜間活動包括煙火秀及熱氣球點火之夜，場面十分壯觀。美聯社

去年，來自世界各地近83萬人參與了這項盛會；今年，排定的夜間活動包括煙火秀及熱氣球點火之夜，一顆顆幾何碎邊與萬花筒圖案的熱氣球在充氣後從地面緩緩升空，場面十分壯觀。

「阿爾伯克基國際熱氣球節」獨特之處在於，觀眾可穿梭在熱氣球間與飛行員聊天。今年約有550名飛行員參加活動，他們試圖利用一種被稱為「阿爾伯克基之盒」（Albuquerque box）的現象，即利用高低不同海拔風向相反的氣流模式，讓技術嫻熟的飛行員可操控熱氣球回到起飛點附近的位置。

技術嫻熟的熱氣球飛行員利用當地「阿爾伯克基之盒」現象，操控熱氣球回到起飛點附近的位置。美聯社

參加活動的遊客還可以付費搭熱氣球升空，欣賞西面的桑迪亞山脈（Sandia Mountains）和北面新墨西哥州首府聖塔菲（Santa Fe）的無敵美景。

熱氣球飛行員賴特·史密絲（Elizabeth Wright-Smith）本周將駕駛她的Smokey Bear熱氣球升空，她說，她喜愛觀賞熱氣球、並樂於與成千上萬湧入熱氣球嘉年華公園的觀眾互動；隨著熱氣球越飛越高，地面的一切逐漸變小，這也帶給她極大的樂趣。