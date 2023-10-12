全球最吸睛的活動之一 新墨州熱氣球節登場
全美規模最大的熱氣球節「阿爾伯克基國際熱氣球節」（Albuquerque International Balloon Fiesta）為新墨西哥州10月的天空帶來了五彩繽紛的表演，此一國際盛事每年都吸引數十萬民眾前往參與。
活動從上周六（10月7日）日出前的無人機燈光秀開始，隨後眾多熱氣球一起冉冉飄向天際。在為期九天的活動裡，當地居民和遊客將欣賞到各式五顏六色、造型奇特的熱氣球表演。
這項一年一度的觀光盛會已成為新墨西哥州最大城市的主要經濟驅動力。1972年，幾名飛行員從阿爾伯克基市郊外購物中心附近的一塊空地上啟動了13個熱氣球開始，周圍壯觀的格蘭德河（Rio Grande）與綿延的山脈則為活動提供了最佳舞台布景。
如今，「阿爾伯克基國際熱氣球節」已成為全世界最受矚目的活動之一，活動總部設在阿爾伯克基機場附近的熱氣球嘉年華公園（Balloon Fiesta Park）。熱氣球上的超華麗圖案包括卡通動物、星球大戰人物，甚至還有克朗代克（Klondike）巧克力冰棒上的北極熊。
去年，來自世界各地近83萬人參與了這項盛會；今年，排定的夜間活動包括煙火秀及熱氣球點火之夜，一顆顆幾何碎邊與萬花筒圖案的熱氣球在充氣後從地面緩緩升空，場面十分壯觀。
「阿爾伯克基國際熱氣球節」獨特之處在於，觀眾可穿梭在熱氣球間與飛行員聊天。今年約有550名飛行員參加活動，他們試圖利用一種被稱為「阿爾伯克基之盒」（Albuquerque box）的現象，即利用高低不同海拔風向相反的氣流模式，讓技術嫻熟的飛行員可操控熱氣球回到起飛點附近的位置。
參加活動的遊客還可以付費搭熱氣球升空，欣賞西面的桑迪亞山脈（Sandia Mountains）和北面新墨西哥州首府聖塔菲（Santa Fe）的無敵美景。
熱氣球飛行員賴特·史密絲（Elizabeth Wright-Smith）本周將駕駛她的Smokey Bear熱氣球升空，她說，她喜愛觀賞熱氣球、並樂於與成千上萬湧入熱氣球嘉年華公園的觀眾互動；隨著熱氣球越飛越高，地面的一切逐漸變小，這也帶給她極大的樂趣。
上一則
1918年流感 老弱青壯通殺？骨骼揭示誰最可能死亡
下一則
FB留言