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多個國家對美國的旅遊警訊 聚焦槍枝暴力

編譯彭尚興／即時報導
旅客抵達芝加哥歐海爾機場。Getty Images
旅客抵達芝加哥歐海爾機場。Getty Images

許多人出國前會上國務院網站查詢「旅遊警示」(Travel Advisories)，以了解目的地的政治社會現況和治安情形。反觀美國，有鑑於大規模槍擊案屢屢登上國際新聞版面，世界主要國家政府又是如何告誡其國民關於前來美國旅遊的安全性？

據有線電視新聞網CNN報導，澳洲政府告訴國民： 「前往美國旅行時請運用正常安全預防措施」，「儘管甚少犯罪行為係針對遊客，但仍須避免在錯誤時間和地點陷入危險中。」

加拿大政府則提醒公民，「拜訪美國時請採取平常安全預防措施」，但如要駕車跨越美墨邊境，「須提防許多伴隨毒品走私的犯罪行為」，並且「避免在夜間跨越美國-墨西哥邊境」。

英國外交部表示，美國的「暴力犯罪，包括槍枝犯罪，甚少牽涉外國遊客，但前往陌生地區旅行時仍應注意安全，避免單獨步行於人煙稀少地段，尤其是夜間。」 同時最好詳閱美國聯邦國土安全部發行之「槍擊事件求生指南」(Active Shooter Guide)。

法國政府說 「美國是世界最安全的國家之一，但部分都會區攔路劫車現象有愈來愈猖獗趨勢。」法國外交部還針對美國個別地區或城市，單獨發布旅遊警示，例如「在波士頓，建議不要單獨、徒步或夜間前往多切斯特(Dorchester)、麥特班(Mattapan)和羅斯伯利(Roxbury)等地區。」

德國政府則指出「美國國內槍枝取得容易，導致槍枝暴力和連續槍擊案件大幅增加。」「避免前往大型群眾集會，以免被捲入種族仇恨或警察暴力。」另外，德國外交部提醒其國民不能在美國公共海灘裸泳或裸體日光浴，女性遊客不宜裸露上半身。

日本認為「美國最主要之安全顧慮為槍枝犯罪。」外務省教導日本國民如果在美國遭遇槍擊案時的具體應變方法：

1. 進入陌生場所時先注意逃生出口位置，並預先設想逃脫計畫；

2. 遇襲時若無法逃生，則應躲入空房間內，並用家具擋住房門；

3. 保持安靜，手機關靜音。

萬一無路可逃又無處可藏，則「撿起物品當作武器，或對歹徒丟擲。」

 

槍擊 德國 日本

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