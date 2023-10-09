旅遊惡夢…帶2混血兒子搭機 空姐竟報警控他人口販運

從事音樂創作的哈里斯帶著兩混血兒子搭機，卻被指涉嫌販賣自己的孩子。Getty Images

這個發生在今年9月稍早的案例，可能是很多家庭在旅遊時做夢也不會想到的事。引發此一軒然大波的是一家美國最大的航空公司，該公司指控一名搭乘從亞特蘭大 飛往洛杉磯航班的非裔 父親涉嫌販賣自己的孩子。

從事音樂創作的大衛·萊恩·哈里斯（David Ryan Harris），曾與知名歌手約翰·梅爾（John Mayer）、卡洛斯·山塔那（Carlos Santana）和大衛馬修樂團（Dave Matthews Band）合作過。哈里斯近日在社群媒體 上道出了自己的遭遇，在全家人驚魂甫定之際，他希望未來不會再有這樣的事情發生。

哈里斯說，兩周前他帶著兩個混血的兒子杜魯門（Truman）和亨屈克斯（Hendrix）前往洛杉磯國際機場 搭乘美國航空（American Airlines）的航班；當他與兒子下機時，發現四名警察正在機艙口等著他們。

哈里斯在他上傳的一段影片中表示，顯然這是一名空服人員預先打了電話，擔心他的兩名混血兒子不是他的小孩。他說，碰上這樣的事，讓他們覺得很尷尬，美國航空的工作人員和警察還質問了他的孩子。

事件發生後，儘管哈里斯試圖撥打美國航空的客服電話，但該公司的人員在一個多星期後才與他聯絡；而且是他在網路上公布了自己的故事後，才收到對方的訊息。

哈里斯說，這名空服人員在扔出「手榴彈」、通報警方前，本來可以採取許多步驟來處理此事。

他表示，美國航空是在他們的社群媒體上看到網友的留言反應，才在近日聯繫了他，向他道歉並提供了1萬英里的飛行哩程。

根據KCAL News報導，這顯然不是航空公司近年來第一次發生類似的事件，在哈里斯的遭遇引發熱議後，一名婦女也分享了她的故事。

住在洛杉磯的瑪麗·麥卡錫 （Mary MacCarthy）說，2021年，她帶著自己的混血女兒莫伊拉（Moira）搭乘西南航空的班機時，也發生了類似的事；而麥卡錫夫婦在機場遭受同樣待遇後，起訴了西南航空。