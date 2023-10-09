旅遊惡夢…帶2混血兒子搭機 空姐竟報警控他人口販運
這個發生在今年9月稍早的案例，可能是很多家庭在旅遊時做夢也不會想到的事。引發此一軒然大波的是一家美國最大的航空公司，該公司指控一名搭乘從亞特蘭大飛往洛杉磯航班的非裔父親涉嫌販賣自己的孩子。
從事音樂創作的大衛·萊恩·哈里斯（David Ryan Harris），曾與知名歌手約翰·梅爾（John Mayer）、卡洛斯·山塔那（Carlos Santana）和大衛馬修樂團（Dave Matthews Band）合作過。哈里斯近日在社群媒體上道出了自己的遭遇，在全家人驚魂甫定之際，他希望未來不會再有這樣的事情發生。
哈里斯說，兩周前他帶著兩個混血的兒子杜魯門（Truman）和亨屈克斯（Hendrix）前往洛杉磯國際機場搭乘美國航空（American Airlines）的航班；當他與兒子下機時，發現四名警察正在機艙口等著他們。
哈里斯在他上傳的一段影片中表示，顯然這是一名空服人員預先打了電話，擔心他的兩名混血兒子不是他的小孩。他說，碰上這樣的事，讓他們覺得很尷尬，美國航空的工作人員和警察還質問了他的孩子。
事件發生後，儘管哈里斯試圖撥打美國航空的客服電話，但該公司的人員在一個多星期後才與他聯絡；而且是他在網路上公布了自己的故事後，才收到對方的訊息。
哈里斯說，這名空服人員在扔出「手榴彈」、通報警方前，本來可以採取許多步驟來處理此事。
他表示，美國航空是在他們的社群媒體上看到網友的留言反應，才在近日聯繫了他，向他道歉並提供了1萬英里的飛行哩程。
根據KCAL News報導，這顯然不是航空公司近年來第一次發生類似的事件，在哈里斯的遭遇引發熱議後，一名婦女也分享了她的故事。
住在洛杉磯的瑪麗·麥卡錫（Mary MacCarthy）說，2021年，她帶著自己的混血女兒莫伊拉（Moira）搭乘西南航空的班機時，也發生了類似的事；而麥卡錫夫婦在機場遭受同樣待遇後，起訴了西南航空。
上一則
通用2000萬輛車 氣囊瑕疵建議召回
下一則
FB留言