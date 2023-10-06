搭懷舊火車上山賞秋葉 新罕布夏絕美旅程

克勞佛峽谷的「登山者號」列車穿越新罕布夏州的華盛頓山谷，沿途有綿延60哩的秋葉美景。(Getty Images)

秋季將至，涼爽天氣令人想到唯美的橙黃秋色，不妨搭上懷舊列車穿越新英格蘭 ，欣賞原始林的紅葉美景。

克勞佛峽谷(Crawford Notch)的「登山者號」(Mountaineer)列車帶領旅客走訪長達五個半小時的史詩旅程，穿越新罕布夏州 的華盛頓山谷(Mount Washington Valley)，沿途有綿延60哩的自然美景，宛如穿越萬花筒，抵達終點克勞佛峽谷。

「登山者號」利用1950年代的客運車廂打造而成，藉此「緬懷第二次世界大戰後的流線型列車的跨大陸乘車體驗」。

在列車上，乘客能在豪華座椅上放鬆身心，並透過可完全敞開的大型窗戶，欣賞秋高氣爽的景致。

「登山者號」有普通車廂和頭等車廂，以及高級的上層車廂，後者可享受更壯闊的視覺體驗。

成人車票79元起跳，兒童價格60元起跳。

至於何時訂購列車最合適，以欣賞秋葉地圖聞名的「SmokyMountains.com」預測，10月的頭兩周，將是新罕布夏州的秋葉高峰期。

但若想欣賞秋季的漸層調色美景，最好趕快行動，因為新罕布夏州最佳賞秋葉期，可能在10月最後一周就會過高峰期。

欲了解更多「登山者號」、旅遊行程及費用詳情，請參考「conwayscenic.com」官網。