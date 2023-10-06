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家庭郵輪之旅 這些路線小孩免費

編譯周靜芝 / 綜合報導
不少郵輪公司推出兒童免費乘船優惠，讓家庭旅遊省下不少費用。(Getty Images)
不少郵輪公司推出兒童免費乘船優惠，讓家庭旅遊省下不少費用。(Getty Images)

疫情過後，搶搭報復性旅遊商機，遊輪公司無不使出渾身解數，甚至為孩子們打造完美的海上之旅，包括增設兒童俱樂部、水上樂園和空間寬敞的客房。如果正計畫在今年或明年來一趟經濟實惠的家庭郵輪之旅，可以了解哪些郵輪公司允許兒童免費乘船(至少在一年中的部分時間)，會省下不少旅費。

荷美郵輪(Holland America Line)

荷美航運公司不時會在特定航線上推出「兒童免費郵輪」(Kids Cruise Free)促銷活動，該優惠方案將從今年持續至2024年，適用於前往阿拉斯加、加勒比海、歐洲及其他地區的許多郵輪。兒童必須18歲或以下，並作為第三和(或)第四位客人與其他成人同行，才能享受優惠。與類似的促銷活動一樣，每名兒童的航程仍需繳納稅金及港口費。

挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)

挪威郵輪為家庭旅客提供優惠，第三和第四位兒童旅客可以免費乘坐某些航線的遊輪。該公司適用此優惠方案的郵輪遍布全球，包括阿拉斯加、地中海、加勒比海等目的地。

歌詩達郵輪(Costa Cruises)

歌詩達郵輪或許不像其他郵輪那麼知名，但對於那些希望前往歐洲、中東或南美航行的旅客來說，這家公司是個值得一試的選擇。該公司允許作為第三或第四位旅客的2至17歲兒童，免費與兩位成人同行。這項優惠方案適用於該公司所有航程，其中許多航程目的地為地中海沿岸的港口，如巴賽隆納、馬賽和羅馬。

地中海郵輪(MSC Cruises)

該公司允許18歲以下兒童免費乘坐特定航線郵輪，但須視郵輪的載客量而定。兒童必須是與父母(至少兩名成人)同行的第三或第四位客人，該優惠才有效；兒童仍須繳納任何港口費和稅金。

郵輪 航線 疫情

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