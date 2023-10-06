我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

美鐵夜貓價 東北夜車5元起跳

編譯周靜芝 / 綜合報導
喜歡搭火車旅遊的人也可在美鐵列車上享受邊看風景邊用餐的樂趣。(美聯社)
喜歡搭火車旅遊的人也可在美鐵列車上享受邊看風景邊用餐的樂趣。(美聯社)

喜愛火車旅遊、又不介意搭乘夜班車的人有了新的選擇，現在乘坐美國鐵路公司(Amtrak)東北地區熱門路線的火車旅行比以往任何時候都要便宜。

Amtrak在今年3月份首次在行駛華盛頓特區與紐約之間的東北地區列車上推出夜貓子票價(Night Owl fares)。在這條路線上，折扣票價適用於晚上7點至凌晨5點的發車時間，單程經濟艙車票視行程長短而定，價格為5元、10元或15元不等，從華盛頓至紐約的票價為20元。

如今Amtrak將這些最低的夜班車票價推廣至「東北走廊」(Northeast Corridor)的上半段，並增加了發車時間。從晚上7點到早上7點，從紐約至波士頓的「夜貓子列車」的非高峰期發車時間長達12個小時。

旅遊網站Conde Nast Traveler指出，購買一張廉價的過夜或清晨車票將是秋季出遊經濟實惠的最佳選擇。

想像一下，從紐約到羅德島州首府普洛維敦士(Providence，票價15元)的途中，在日出時分行經大西洋風景優美的海灣和水域；或者在波士頓進入夢鄉，四小時後被曼哈頓的璀璨燈光喚醒(票價20元)。

其他適用優惠票價的行程包括費城至巴爾的摩5元、紐約至費城10元、普洛維敦士至紐海芬10元，以及波士頓至普洛維敦士5元。

Amtrak在一份聲明中指出，新的優惠方案是為了從音樂會、戲劇表演、體育賽事返家的旅客，或者喜歡提前或延後出發的旅客而設計的。

Amtrak只是調整了列車路線的票價，實際上列車本身與白天運行的其他東北地區列車完全相同。

不介意搭乘夜班車的人現在乘坐美國鐵路公司東北地區熱門路線的火車旅行比以往任何時候...
不介意搭乘夜班車的人現在乘坐美國鐵路公司東北地區熱門路線的火車旅行比以往任何時候都要便宜。(Getty Images)
每鐵今年3月份首次在華盛頓特區與紐約之間的東北線列車上推出夜貓子票價，給喜愛火車...
每鐵今年3月份首次在華盛頓特區與紐約之間的東北線列車上推出夜貓子票價，給喜愛火車旅遊的人新的選擇。(美聯社)

波士頓 費城 曼哈頓

上一則

幫助蜂鳥順利遷徙 並近距離欣賞牠們的曼妙舞姿

延伸閱讀

紐約地鐵槍擊案 槍手被判終身監禁

紐約地鐵槍擊案 槍手被判終身監禁
紐約精英私校系統 控股方被指有「中共背景」

紐約精英私校系統 控股方被指有「中共背景」
妻子生日這天 前紐約市警局工會主席56歲飲彈自盡

妻子生日這天 前紐約市警局工會主席56歲飲彈自盡
超1400名紐約華人家長聯名 籲資優班不受小班制影響

超1400名紐約華人家長聯名 籲資優班不受小班制影響

熱門新聞

圖擷自TikTok

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

2023-09-27 17:06
好市多(Costco)。美聯社

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

2023-10-02 12:45
Iniu行動電源的外殼附有可愛的爪印燈號，可做為充電指示器，剩餘電量一目了然。（取自亞馬遜網站）

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

2023-10-03 10:42
蘋果無線耳機AirPods。路透

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

2023-09-29 11:55
講究吃的人之間有個爭論不休的話題：完美炒蛋要加水，還是牛奶。(Getty Images)

完美炒蛋要加水？或牛奶？

2023-09-29 10:02
SneakErasers鞋底和運動鞋清潔綿很容易放置在背包或車內，必要時便可快速使用。取自Amazon

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

2023-10-02 09:36

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售