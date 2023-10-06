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護照核發速度加快 普通件8至11周 快件5至7周

記者張聲肇／綜合報導
國務院在2022年10月到2023年9月，共核發了2400多萬本護照和護照卡，寫下紀錄。(美聯社)
國務院在2022年10月到2023年9月，共核發了2400多萬本護照和護照卡，寫下紀錄。(美聯社)

國務院表示，即日起遞件的護照申請，核發速度將加快，普通件8-11周可完成，快件5-7周就可拿到；這是它去年加速處理流程，核發件數創記錄後提出的報告。

國務院說，2022年10月到2023年9月，總共核發了2400多萬本護照和通關卡，創下史上最高紀錄。它說，「我們設法縮短護照處理時間，也持續評估作業方式，將效率最大化，同時在海關服務及處理模式上，引進創新做法。」

國務院表示，「我們不吝投資於科技的現代化，增聘了10%員工，另外還可隨時增聘數百人。我們把重點放在減少處理時間，這是很重要的第一步。」

原本案件堆積如山，等待旅行文件的民眾，紛紛打電話給國會議員求助，經國會施壓後，國務院顯然加快了動作。

民主黨聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff，加州)與劉雲平(Ted Lieu，加州)上周提出「護照法」法案，責成國務院解決積件問題，縮短延誤時間。

法案中要求國務院提醒民眾，出國旅遊前，先備妥申請護照必要的文件，也要求政府問責辦公室主計長(comptroller general )研究這個問題，盡快提出增進國務院核發護照效率的辦法。

國務院宣布改善護照核發效率，即日起申辦護照，普通件8-11周、快件5-7周就可拿...
國務院宣布改善護照核發效率，即日起申辦護照，普通件8-11周、快件5-7周就可拿到。(路透)

國務院 加州 眾議員

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