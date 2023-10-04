邊疆航空「任你飛」優惠 真的划算嗎？記者實測發現…

以超低廉票價著稱的邊疆航空公司(Frontier Airlines)。美聯社

以超低廉票價著稱的邊疆航空公司(Frontier Airlines)去年推出有效期一年的「狂野一下，任你飛通行證」(GoWild! All-You-Can-Fly Pass，簡稱GWP)特價促銷活動，每張售價599元。公司官網稱，GWP持卡人無論任何時間，搭乘任何邊疆班機、前往任何航點，除了稅金和部分附加費用外，無須再付任何機票錢。限制是國內航班必須在出發前一天訂票，國際航班則須提早十天；提前更早預訂機票，將加收訂票費用。

長期追蹤航空產業動態的華盛頓郵報旅遊記者安芮雅·薩克斯(Andrea Sachs)，在今年勞工節來臨前，終於下定決心上網購買一張GWP卡，親身體驗一下不限次數、任意飛行的滋味。

薩克斯選擇拉斯維加作為試行第一站。擔心連續假期機位被搶購一空，她忍痛多付了50元提前訂票費；考慮到一身行頭，她又再付了隨身行李費。最後，薩克斯總共付了138元稅金和各項附加費用，再多花25元就可買一張無限制的單程機票。

心想只要能夠搶到機票，順利出門度假，多花一點錢也值得，薩克斯看準了一班傍晚時分從華府 起飛，經丹佛轉機，午夜前抵達賭城的航班，沒想到正當她要按下「確定」鍵之時，機位在她眼皮底下硬生生被攔胡，可售座位竟然歸零了。

她僅剩的選擇是同樣路線的更早班機，可是要在丹佛等候轉機七小時。而且僅剩一個座位，再不快點下手，她就得留在華府度周末。

儘管出師不利，薩克斯還是狠狠地利用了她的GWP卡，在接下來將近兩周內，先後去了達拉斯、墨西哥 坎昆、費城 和奧蘭多(兩次)。從旅程中，她歸納出幾點經驗：

1. 善用網路社團。GWP的遊戲規則非常複雜，新手經常被搞得頭昏眼花。臉書上有個名為「邊疆航空狂野卡持有人」(Frontier Airlines GoWild! Pass Holders)的社團，共有將近1萬6000名成員，分享旅行經驗、訂位訣竅和省錢妙招。

2. 輕裝簡囊，避免托運行李，可以省下不少附加費用和麻煩。

3. 保持彈性，GWP絕對不適合行程緊湊，按部就班的商務旅客。即使是一般度假客，也要做好行程更改、轉機時間冗長的心理準備。GWP的電腦訂位系統設定是依據每班飛機上剩餘的座位數量安排行程，目的是盡可能將空位填滿，獲取最大利益。因此從華府飛往亞特蘭大，可能會繞道丹佛轉機。如要更改系統設定，可以但要加錢。

4. 小心隱藏費用。理論上，GWP持卡人不用再支付「機票費」，但是各式各樣的附加費用，額外服務收費，林林總總加起來也相當驚人。而且還有許多意想不到的支出，例如在陌生機場過夜轉機衍生的住宿、餐飲和計程車費用，往往令最後開銷總額大幅超出預算。