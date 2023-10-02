搭機注意…13歲少女搭深夜航班 遭醉男非禮、威脅

一名加州男子在紅眼航班上「襲擊」一名13歲女孩，近日被判處五年刑期。取自Wikipedia, Ken H/@chippyho

佛羅里達州中區檢察官辦公室9月27日宣布，一名加州 男子因去年在達美航空 從洛杉磯 飛往奧蘭多的紅眼航班上「襲擊」一名13歲女孩而在近日被判處五年刑期、將被關進聯邦監獄 。

這位名叫布萊恩·派崔克·杜寧（Brian Patrick Durning）的男子，現年52歲，來自加州阿爾塔迪納（Altadena），曾居住在德州 布勞沃德縣（Broward County）。

根據杜寧可成立理由的書面證詞（probable cause affidavit, PCA），他搭乘2954航班的座位在該少女旁邊，班機於2022年6月23日晚11:30後不久從洛杉磯起飛，並於2022年6月24日上午7:30左右抵達奧蘭多國際機場。

聯邦檢察官在新聞稿中表示，這名少女的座位與家人相隔兩排。證詞指稱，受害人坐在一排座位的中間位子，杜寧坐在她的左邊，一名婦女坐在她右邊靠窗的座位；飛行途中，杜寧點了一杯酒精飲料，並朝她咳嗽與打噴嚏。

根據量刑協議記錄（sentencing memorandum），這名女孩於今年6月在奧蘭多法庭上作證指出，當機艙燈光變暗時，杜寧開始「舉止怪異」。受害人表示，杜寧用腿磨蹭她、摸她的頭髮和脖子，在她試圖阻止他後，杜寧又摸了她的胸部。

協議記錄指出，根據女孩在庭審中的證詞，杜寧稱女孩為「甜心」（honey boo），還揚言要帶她去德州，並表示她「再也見不到她的家人了」。然後，他摸了她的大腿內側，並襲擊她。

書面證詞指稱，與杜寧、女孩同排的婦女在機上睡著了，醒來時看到杜寧迅速把手從女孩的腿部移開。該名婦女問女孩「他碰你了嗎？」，當時女孩顫抖、哭著回答說，他摸了我。隨後，這名婦女與女孩交換了座位，坐在她和杜寧之間，並通知空服人員和女孩的母親。

在書面證詞中，這名婦女告訴杜寧不要和女孩說話，因為他嚇到她了，然後杜寧企圖觸摸該婦女的胸部。當女孩的母親來到這排座位與杜寧面對面時，她發現杜寧的褲子拉鍊沒有拉上。不久後，空服人員將杜寧安排到了遠離女孩的另一個座位上。

量刑協議記錄指出，杜寧在班機降落時遭逮捕。陪審團於6月22日裁決，認定杜寧攻擊未成年人並造成潛在的身體傷害，另外兩項指控中的輕微攻擊罪也成立，但罪名較輕。