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英航飛機降落尼斯還沒醒 乘客才知老婦已去世

記者張聲肇/即時報導
英國航空公司。路透
英國航空公司。路透

法國的英文媒體The Connexion報導，21日從倫敦希斯洛機場到法國尼斯的英航班機上，有位看似睡著了的乘客，飛機降落了還沒醒，其他乘客才知這名老婦已去世。

因故延遲起飛的BA348班機上的乘客，都認為這名73歲婦女一路上都在睡覺，飛機比原定時間晚了幾乎兩小時才抵達法國南部機場後，發現她仍一動也不動，便告知班機上的服務人員。

Connexion France報導，急救人員趕抵現場，也救不回這條命，便宣布該乘客死亡。

該班機21時07分降落尼斯機場，比預定時間晚了1小時47分鐘。急救人員22時00分宣布該乘客死亡。

英國航空公司發言人說，「一名乘客在倫敦飛往尼斯的班機上去世令人傷心，謹向其家人致上最深切的同情與哀悼。」

後經證實，這名死者是國王學院醫院知名婦科醫生琳達．卡多索（Linda Cardozo），她是在慶祝73歲生日一周後飛往尼斯，事發時，她的丈夫就坐在她身邊。她的雇主讚揚卡多索醫生是「真正的先驅」。

家人表示，卡多索在前幾個月有過健康問題，但後來好轉，所以才決定到尼斯度假一周。在機上，她和丈夫都睡著，但飛機降落後她沒醒過來。

英國航空局說，民航機上有人去世的案例雖然罕見，卻非絕無，英國各航空公司平均每承載2.87億名乘客，會發生一件。

各航空公司各有處理機上過世乘客的辦法。某前空服員告訴「內幕消息」新聞網站，若飛行途中發現，通常會將逝者用安全帶綁好，用毯子覆蓋住，降落後再處理。機組員不是專業的醫務人員，所以不能合法宣布某人已死。

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