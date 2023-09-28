好市多鐵粉 這對夫婦造訪過全球200多家分店

史瓦茲夫婦是好市多(Costco)的超級粉絲，以探險精神挖掘出該賣場的許多少為人知的「秘密」。美聯社

廣受消費者喜愛的連鎖大賣場好市多 （Costco ），在全球擁有850多家分店，其中包括澳洲、冰島 、法國、日本 、墨西哥和美國；在全美46個州中，總共有500多家分店。居住於紐約市的大衛與蘇珊·史瓦茲（David and Susan Schwartz）夫婦在他們的新書「好市多的樂趣：從A到Z的尋寶之旅」（The Joy of Costco: A Treasure Hunt From A to Z）於9月12日出版前，即走遍了好市多在全美的所有分店。

這本書由史瓦茲夫婦共同執筆，插畫家哈格瑞夫斯（Martin Hargreaves）繪圖，重點介紹了這家擁有40年歷史的大賣場少為人知的內幕，而且是只有像史瓦茲夫婦這樣的超級粉絲，才會有此探險精神挖掘出這些「秘密」。

蘇珊在接受新聞網站TODAY訪問時表示，他們無論走到哪裡都會去當地的好市多逛一逛；即使度假時也不例外，無論是到拉斯維加斯或是波多黎各，旅程的第一站總是好市多。她說，這有如尋寶之旅，好市多就像「阿拉丁與神燈」中的寶庫，是她的快樂天堂。

為了出版這本書，史瓦茲夫婦足跡遍及世界各地200多個好市多的賣場，甚至包括日本、冰島、台灣等地。過程中，他們花費許多時間訪談了國內外的好市多員工，還造訪好市多的供應商、配送中心和生產設施。

史瓦茲夫婦希望這本厚達270多頁的書能夠解答消費者一直以來對好市多的諸多「疑問」，例如哪個州擁有最多的好市多（加州有133家）；同時還能讓人瞭解到一些從未想過的有關該賣場的「冷知識」。本書從A開始，介紹了位於阿拉斯加州 朱諾（Juneau）的全世界最小的好市多。

TODAY指出，這本書的作者為讀者提供了一個難得、令人愉快的機會，讓大家隨意翻開書中的某一頁，就能學到頗為有趣的「冷知識」。