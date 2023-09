好市多鐵粉 這對夫婦造訪過全球200多家分店

史瓦茲夫婦是好市多(Costco)的超級粉絲,以探險精神挖掘出該賣場的許多少為人知的「秘密」。美聯社

廣受消費者喜愛的連鎖大賣場好市多 (Costco ),在全球擁有850多家分店,其中包括澳洲、冰島 、法國、日本 、墨西哥和美國;在全美46個州中,總共有500多家分店。居住於紐約市的大衛與蘇珊·史瓦茲(David and Susan Schwartz)夫婦在他們的新書「好市多的樂趣:從A到Z的尋寶之旅」(The Joy of Costco: A Treasure Hunt From A to Z)於9月12日出版前,即走遍了好市多在全美的所有分店。

這本書由史瓦茲夫婦共同執筆,插畫家哈格瑞夫斯(Martin Hargreaves)繪圖,重點介紹了這家擁有40年歷史的大賣場少為人知的內幕,而且是只有像史瓦茲夫婦這樣的超級粉絲,才會有此探險精神挖掘出這些「秘密」。

蘇珊在接受新聞網站TODAY訪問時表示,他們無論走到哪裡都會去當地的好市多逛一逛;即使度假時也不例外,無論是到拉斯維加斯或是波多黎各,旅程的第一站總是好市多。她說,這有如尋寶之旅,好市多就像「阿拉丁與神燈」中的寶庫,是她的快樂天堂。

為了出版這本書,史瓦茲夫婦足跡遍及世界各地200多個好市多的賣場,甚至包括日本、冰島、台灣等地。過程中,他們花費許多時間訪談了國內外的好市多員工,還造訪好市多的供應商、配送中心和生產設施。

史瓦茲夫婦希望這本厚達270多頁的書能夠解答消費者一直以來對好市多的諸多「疑問」,例如哪個州擁有最多的好市多(加州有133家);同時還能讓人瞭解到一些從未想過的有關該賣場的「冷知識」。本書從A開始,介紹了位於阿拉斯加州 朱諾(Juneau)的全世界最小的好市多。

TODAY指出,這本書的作者為讀者提供了一個難得、令人愉快的機會,讓大家隨意翻開書中的某一頁,就能學到頗為有趣的「冷知識」。