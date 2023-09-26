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不介意摸黑出門旅行？美鐵東北部夜車5元起跳

編譯周靜芝 / 綜合報導
不介意搭乘夜班車的人有福了，現在乘坐美國鐵路公司東北地區熱門路線的火車旅行比以往任何時候都要便宜。Getty Images
不介意搭乘夜班車的人有福了，現在乘坐美國鐵路公司東北地區熱門路線的火車旅行比以往任何時候都要便宜。Getty Images

喜愛火車旅遊、又不介意搭乘夜班車的人有福了，現在乘坐美國鐵路公司（Amtrak）東北地區熱門路線的火車旅行比以往任何時候都要便宜。

Amtrak在今年三月份首次在行駛華盛頓特區與紐約之間的東北地區列車上推出夜貓子票價（Night Owl fares）。在這條路線上，折扣票價適用於晚上7點至凌晨5點的發車時間，單程經濟艙車票視行程長短而定，價格為5元、10元或15元不等，從華盛頓至紐約的票價為20元。

如今Amtrak將這些最低的夜班車票價推廣至「東北走廊」（Northeast Corridor）的上半段，並增加了發車時間。從晚上7點到早上7點，從紐約至波士頓的「夜貓子列車」的非高峰期發車時間長達12個小時。

旅遊網站Conde Nast Traveler指出，購買一張廉價的過夜或清晨車票將是秋季出遊經濟實惠的最佳選擇。想像一下，從紐約到羅德島州首府普洛敦維士（票價15元）的途中，在日出時分行經大西洋風景優美的海灣和水域；或者在波士頓進入夢鄉，四小時後被曼哈頓的璀璨燈光喚醒（票價20元）。

其他適用優惠票價的行程包括費城至巴爾的摩5元、紐約至費城10元、普洛敦維士至紐黑文10元，以及波士頓至普洛敦維士5元。

Amtrak在一份聲明中指出，新的優惠方案是為了從音樂會、戲劇表演、體育賽事返家的旅客，或者喜歡提前或延後出發的旅客而設計的。該公司的非高峰列車一向價格偏低，但新優惠方案提供了更大的折扣。

Amtrak只是調整了列車路線的票價，實際上列車本身與白天運行的其他東北地區列車完全相同；這代表座位完全一樣，有寬敞的伸腿空間、充足的電源插座和大片玻窗窗景。

波士頓 費城 曼哈頓 羅德島州

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