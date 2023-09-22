怕飛、想睡好覺、帶幼童…根據不同情況選個好機位

即使買的是經濟艙機票，若能選擇座位，也可依據自己是哪種類型的旅客，選到機上最好的座位。Getty Images

搭機時，即使買的是擁擠、窄小的經濟艙座位，也並非所有座位都「生而平等」，有些就是比其他座位略勝一籌。

旅遊網站Conde Nast Traveler報導，如果想提前選擇座位，就應避免預訂基本經濟艙（basic economy）機票。許多航空公司會在辦理登機手續後或在登機口自動為乘客分配基本經濟艙的座位，而且通常不允許乘客更改。

即使買的是普通經濟艙（regular economy），乘客若想避免坐到機艙最後幾排，也會被一些航空公司收取25元到100元不等的選位費用。

若能選擇座位，Conde Nast Traveler建議可依據自己是哪種類型的旅客，選到機上最好的座位：

緊張型旅客

許多有飛行恐懼症的旅客，會對空中亂流或起飛後不久、降落前的轉彎感到焦慮。在這種情況下，機翼上方中間走道的座位可能會讓人感覺最穩定，尤其是在轉彎時。

有嚴重焦慮的人，也可以考慮選擇一個能看到廚房的座位，空服人員經常在那裡工作；當遇到惡劣天候時，看到機艙服務人員微笑、交談並忙著自己的事情，會讓人比較能舒壓。

帶嬰兒搭機的父母

如果帶著嬰兒乘坐飛機，最好將目標鎖定在機艙的第一排座位，即商務艙或豪華經濟艙與經濟艙間的分隔牆正後方。這一排也被稱為「隔間排」（bulkhead row），對父母來說有很多好處，許多航空公司會免費在艙壁上安裝嬰兒搖籃。

前空姐、博客「帶著寶貝飛」（Flying With a Baby）的編輯布萊德利（Carrie Bradley）認為，如果決定帶著強褓中的嬰兒搭機，那麼靠窗的座位也是個好主意。她說，只要在餵奶時能把手肘放在靠窗座位的扶手上，就能讓你感覺更舒適，避免被走道的乘客撞到。

長途或紅眼航班上需要睡眠的旅客

在一些受歡迎的長途飛機上，比如空中巴士A330，主客艙裡會有幾排只有兩個座位的座位，這與中央一排四人的座位相比，會感覺不那麼擁擠。另外，這些雙人座位往往靠窗。布萊德利說，靠窗的座位更適合想睡覺的人。

在計畫好好睡上一覺的任何航班上，最好避開經濟艙最後一排座位。這些座位通常不能躺下，而且位於廚房和廁所的正前方，會讓人感到嘈雜和不舒服。