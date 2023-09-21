我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基再訪華府時空環境已不同 反對援烏聲浪變強

92歲梅鐸宣布卸下福斯集團、新聞集團總裁

嫌太多郵輪旅客 美歐港口開始限制郵輪造訪數量

編譯潘勛／即時報導
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay
郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

郵輪本可以為造訪港市帶來人潮、消費及稅收，但也有城市抱怨郵輪訪客只來拍拍照，再回船上大手筆消費；美國及歐洲都有港市政府開始傳出聲浪，想管理來訪的郵輪乘客及碇泊在碼頭的龐大郵輪；這種考量在美國以阿拉斯加朱諾市(Juneau)及緬因州巴爾港(Bar Harbor)思索得最認真。

華爾街日報(WSJ)報導，朱諾市「城市與市區」旅遊經理人皮爾斯(Alexandra Pierce)表示，身為遊郵拜訪地，要想因應合宜真的很困難。

郵輪行程早在數年前便與當地政府及港口協調好了，這一點意味著遊客今秋、明年已訂好的行程不會有劇烈改變。但郵輪乘客還是要有心理準備，能造訪的地方減少，例如巴爾市便在興訟，可能進一步限制訪客上限。

自明年起，朱諾市只准每天港口停靠五艘每艘載客950人以上大型郵輪；朱諾自2019年起便致力於郵輪管制，2023年稍早已與郵輪業已達成協議。

朱諾市的基礎設施可以容納五艘郵輪；城市人口約3萬2000人，遇到適合的日子，可容納2萬多名遊客落地。皮爾斯表示，今年聽到較多訴苦，指遊客太多。朱諾郵輪乘客今年將創下紀錄，約170萬人。所以朱諾與郵輪業達成的協議，是想贏得更為永續的遊客造訪。

郵輪業者表示，很多朱諾居民支持郵輪觀光業，尤其疫情時代沒有觀光客，讓大家受苦；但一家當地觀光公司21歲員工金開德(Ian Kincaid)表示，漸進增加對當地很重要，同時也擔心大型郵輪進入社區對環境的影響。

東北岸城鎮今年秋天目睹最大的郵輪訪客潮。但是對巴爾港，今年可能是史上最後一次大規模容納郵輪旅客。去年11月，當地居民通過公投，限制郵輪旅客每天1000人，目前每天有數千人到當地步下輪船。但有人上法庭興訟，挑戰公投結果，判決可望在今年稍晚出爐。

新冠疫情伊始，人們改到巴爾港附近的阿凱迪亞國家公園(Acadia National Park)，本地區觀光業爆炸；CruiseMaine公司估計有45萬2000名訪客，其中約半數要去巴爾港。

居民對此憂喜參半，有些人抱怨郵輪乘客擠得小小市區都沒法走了，其他人則說遊客促進地方經濟。市方2021年委託調查，逾半受訪者表示，郵輪觀光業讓生活品質惡化，約26%表示有正面效益。

郵輪 觀光 疫情

上一則

Minivan撞擊測試 4款車後座乘客保護明顯不足

下一則

美國人常便秘 服瀉藥成習慣導致缺貨

延伸閱讀

中國全面恢復國際郵輪入出境 首艘自製大型郵輪明年元旦商業首航

中國全面恢復國際郵輪入出境 首艘自製大型郵輪明年元旦商業首航
中國全面恢復國際郵輪入出境

中國全面恢復國際郵輪入出境
挪威郵輪擱淺格陵蘭近2天 206名乘客安全 丹麥出動救援

挪威郵輪擱淺格陵蘭近2天 206名乘客安全 丹麥出動救援
阿拉斯加的淘金漢

阿拉斯加的淘金漢

熱門新聞

小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

2023-09-18 12:08
研究指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質的機率。(Getty Images)

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

2023-09-19 02:15
每次到好市多(Costco)大肆採買總是非常過癮，似乎也超級划算，但並非每種商品都適合批量購買，來看看以下五種專家建議別在好市多採買的食品。Getty Images

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

2023-09-15 12:39
市調機構J.D Power的「美國信用卡滿意度調查」年度報告裡，美國運通(American Express)連續四年稱霸第一名，這份調查報告推出17年來，美國運通信用卡總共上榜13次。Getty Images

美國信用卡滿意度調查 這張卡連續四年稱霸

2023-09-14 09:38
睡眠品質是影響老化的第一大因素，睡眠品質差，會讓你衰老得更快。Image by Niels Zee from Pixabay

長壽專家說 這是放慢老化的頭號方法

2023-09-14 10:31
如果不幸遺失了旅行的必需品，先不要絕望，有很多變通方法和解決方案可以幫助找回丟失的物品。取自Shutterstock

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

2023-09-19 09:58

超人氣

更多 >
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到
川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清