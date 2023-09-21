嫌太多郵輪旅客 美歐港口開始限制郵輪造訪數量

郵輪。Image by Toni Paul from Pixabay

郵輪 本可以為造訪港市帶來人潮、消費及稅收，但也有城市抱怨郵輪訪客只來拍拍照，再回船上大手筆消費；美國及歐洲都有港市政府開始傳出聲浪，想管理來訪的郵輪乘客及碇泊在碼頭的龐大郵輪；這種考量在美國以阿拉斯加朱諾市(Juneau)及緬因州巴爾港(Bar Harbor)思索得最認真。

華爾街日報(WSJ)報導，朱諾市「城市與市區」旅遊經理人皮爾斯(Alexandra Pierce)表示，身為遊郵拜訪地，要想因應合宜真的很困難。

郵輪行程早在數年前便與當地政府及港口協調好了，這一點意味著遊客今秋、明年已訂好的行程不會有劇烈改變。但郵輪乘客還是要有心理準備，能造訪的地方減少，例如巴爾市便在興訟，可能進一步限制訪客上限。

自明年起，朱諾市只准每天港口停靠五艘每艘載客950人以上大型郵輪；朱諾自2019年起便致力於郵輪管制，2023年稍早已與郵輪業已達成協議。

朱諾市的基礎設施可以容納五艘郵輪；城市人口約3萬2000人，遇到適合的日子，可容納2萬多名遊客落地。皮爾斯表示，今年聽到較多訴苦，指遊客太多。朱諾郵輪乘客今年將創下紀錄，約170萬人。所以朱諾與郵輪業達成的協議，是想贏得更為永續的遊客造訪。

郵輪業者表示，很多朱諾居民支持郵輪觀光 業，尤其疫情 時代沒有觀光客，讓大家受苦；但一家當地觀光公司21歲員工金開德(Ian Kincaid)表示，漸進增加對當地很重要，同時也擔心大型郵輪進入社區對環境的影響。

東北岸城鎮今年秋天目睹最大的郵輪訪客潮。但是對巴爾港，今年可能是史上最後一次大規模容納郵輪旅客。去年11月，當地居民通過公投，限制郵輪旅客每天1000人，目前每天有數千人到當地步下輪船。但有人上法庭興訟，挑戰公投結果，判決可望在今年稍晚出爐。

新冠疫情伊始，人們改到巴爾港附近的阿凱迪亞國家公園(Acadia National Park)，本地區觀光業爆炸；CruiseMaine公司估計有45萬2000名訪客，其中約半數要去巴爾港。

居民對此憂喜參半，有些人抱怨郵輪乘客擠得小小市區都沒法走了，其他人則說遊客促進地方經濟。市方2021年委託調查，逾半受訪者表示，郵輪觀光業讓生活品質惡化，約26%表示有正面效益。