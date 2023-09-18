歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

美國人尋找環境更友好、更便宜的海外居住地時，許多人將目光投向了古老的歐洲大陸。Getty Images

受通貨膨脹與利率 上升影響，美國的生活成本不斷增加。因此，也難怪一些美國人開始尋找環境更友好、更便宜的海外居住地，其中許多人將目光投向了古老的歐洲大陸。

雖然歐洲的生活在有些情況下同樣所費不貲，但另一方面，某些地方的生活成本仍低，醫療保健和住房也更便宜，足以吸引人辭去工作、遠赴異鄉。如果有足夠的積蓄並準備轉換環境，以下是理財網站Go BankingRate選出的幾個歐洲「宜居」之地。

黑山共和國（Montenegro）

以生活成本而言，黑山共和國目前的生活成本比美國低65%，為775美元，而美國為 2213美元。LivingCost網站比較了197個國家、9294座城市，在全球生活成本最高的國家排行榜中，黑山排名第113位，而美國排名第5位。此外，根據生活成本比較網站Numbeo的數據，黑山的房租比美國便宜 67%。

「背包客棧」（Worldpackers.com）指出，黑山的稅率也很低，這使它更具吸引力。

根據黑山旅遊網的報導，這個國家小到可以用一個下午的時間開車穿越它。然而，這樣一個小國，卻擁有非常多樣化的景觀，從迷人的海灘到高山、湖泊，應有盡有。一些熱門景點包括科托灣（Bay of Kotor）、斯庫台湖國家公園（Lake Skadar National Park）、布德瓦（Budva）和亞得里亞海（Adriatic）沿岸。

羅馬尼亞（Romania）

羅馬尼亞的平均生活成本為713美元，比美國低68%。根據LivingCost的數據，羅馬尼亞在全球生活成本最高國家排行榜上名列第125位。至於房租，則比美國低了78.6%。

該國擁有黑海海岸線。羅馬尼亞旅遊網稱，該國約三分之一的國土由喀爾巴阡（Carpathian）山脈（又稱外西凡尼亞阿爾卑斯山脈）所構成，擁有布拉索夫（Brasov）、錫納亞（Sinaia）和普雷代亞爾（Predeal）等知名滑雪 勝地。

羅馬尼亞旅遊網說，該國的名勝古蹟 包括繁華的首都布加勒斯特（Bucharest）、錫吉什瓦拉（Sighisoara）的中世紀城堡（傳說中「吸血鬼」德古拉伯爵的故鄉便位於此）、擁有寬闊沙灘的黑海；當然還有被聯合國 教科文組織列為生物圈保護區的多瑙河三角洲（Danube River and Delta），這裡也是受保護的濕地和珍稀動植物物種的自然棲息地。

葡萄牙（Portugal）

根據LivingCost的數據，葡萄牙的平均生活成本為1,073美元，比美國低52%。Nymbeo指出，葡萄牙的房租也比美國便宜一半。

從繁華里斯本（Lisbon）的復古電車，到波爾多（Porto）的百年建築，葡萄牙讓很多人為之著迷。此外，該國氣候溫和，每年日照時間長達3000小時，大西洋沿岸海灘綿延數英里。最受歡迎的旅遊目的地包括波爾多、里斯本，喜歡揮桿者，還可前往阿爾加維（Algarve）一遊。

亞速爾（Azores）群島也十分誘人，那裡有瀑布、噴泉和世界上最大的鯨魚保護區之一。

匈牙利（Hungary）

匈牙利的平均生活成本為860美元，比美國低61%。至於房租，則比美國低 78%。

匈牙利位於歐洲中部，是內陸國家，但擁有中歐最大的巴拉頓湖（Lake Balaton）。首都布達佩斯（Budapest）擁有豐富的歷史、建築與文化。

匈牙利還以「溫泉浴之國」（land of thermal spas）而聞名，擁有約1,500處富含礦物質的溫泉。