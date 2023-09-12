準時抵達、飛行體驗佳 美國的航空公司最棒是這家

一項針對美國的航空公司進行的評比，達美航空獲得最佳國內航空公司榮銜。Getty Images

行李寄放公司Bounce近日針對美國的航空公司進行評比，為消費者挑選出最好的國內航空公司。Bounce 排名考量的因素包括：準時到達、航班取消、飛機、餐點表現、機上娛樂、座位舒適度、工作人員服務態度、免費隨身行李限額、國內免費托運限額、國際免費托運限額以及航空公司評分。

達美航空是美國國內航空公司獲得最高分者，得分為6.05。根據Bounce的2023年「航空公司指數」（Airline Index），達美航空的準點率最高，為81.82%，航班取消率最低，為1.96%。

達美航空的機上體驗也獲得了最高分，在機上娛樂、餐飲、座椅舒適度和工作人員服務態度方面都獲得了3分（滿分5分）。

總部位於喬治亞州亞特蘭大 的達美航空，每天有4000多個航班飛往全球六大洲、280多個目的地。

西南航空以行李拖運政策勝出，在評比中獲得第二名。Getty Images

西南航空則是國內航空公司中得分第二高的，得分為5.56 分。

雖然該公司在機上娛樂方面僅獲得2分（滿分5分），但西南航空勝出的主要歸因於在行李限額政策上表現出色。西南航空允許乘客免費托運兩件行李，每件不超過50磅；同時還可以攜帶一件隨身行李和一件私人物品，但必須放在頭頂行李箱和座位下方。

根據該公司網站，西南航空航線 遍及11個國家的121個機場。

夏威夷航空在Bounce「航空公司指數」中排名第三，獲得5.14分。夏威夷航空的航班取消率也是所有國內航空公司中最低的。

夏威夷航空總部位於檀香山，是往返美國、夏威夷州 的最大商業航空公司。該公司提供從北美、亞洲和南太平洋目的地直飛夏威夷以及夏威夷各主要島嶼。

2023年十大最佳國內航空公司

1. 達美航空（Delta Air Lines）

2. 西南航空（Southwest Airlines）

3. 夏威夷航空（Hawaiian Airlines）

4. 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

5. 聯合航空（United Airlines）

6. 美國航空（American Airlines）

7. 捷藍航空（JetBlue Airways Corporation）

8. 精神航空（Spirit Airlines）

9. 邊疆航空公司（Frontier Airlines）

10. 忠實航空（Allegiant Air）