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秋高氣爽露營去 8人用防水帳篷15分鐘組裝完成

編譯周靜芝 / 綜合報導
秋天的腳步已近，此時正是適合到戶外露營的時節。取自virginia.org
秋天的腳步已近，此時正是適合到戶外露營的時節。取自virginia.org

夏日高溫天氣雖未完全遠離，但秋天的腳步已近，也是適合到戶外露營的時節。隨著白天越來越短，夜晚越來越涼爽，「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）網站建議，可以開始準備完美營地所需的裝備了。戶外露營須面對的是，天氣變化無常，因此投資一頂較大的帳篷是個較省事的方法，確保在夜間突降暴雨時有足夠的空間存放裝備。

亞馬遜網站售價270元的科爾曼蒙大拿露營帳篷（Coleman Montana Camping Tent）能舒適地容納8個人，並且保護裝備不被雨水淋壞，可滿足多數喜愛戶外生活者的各種需求。

科爾曼蒙大拿露營帳篷（Coleman Montana Camping Tent）...
科爾曼蒙大拿露營帳篷（Coleman Montana Camping Tent）能舒適地容納8個人，並且保護裝備不被雨水淋壞。取自Amazon

這款帳篷寬敞耐用，採用高品質玻璃纖維製成，露營時可在變幻莫測的天氣下保持舒適乾爽。雖然尺寸不小，但該品牌指出，只需兩個人就能在15分鐘內輕鬆搭建好帳篷；不過，多數消費者在使用後表示，如果一個人搭建約須30分鐘。它還包括一個防水外帳和方便攜帶的袋子，可說是野外露營的必備品。

科爾曼蒙大拿露營帳篷的重量也很輕，僅不到7磅，即使打算在紮營前先去步道健行，也不必擔心背包內有個沈重的負擔。此外，由於帳篷體積較大，甚至可以在裡面輕鬆放上幾個雙人尺寸的氣墊床。

一個好的露營裝備應該是可靠的，能讓人應付各種情況。旅遊與休閒網站表示，在亞馬遜網站上獲得超過1萬個4.5星評價後，可以肯定地說科爾曼蒙大拿露營帳篷能滿足任何需求。一位露營者形容這款帳篷「堅固、寬敞、容易組裝」，門上突出的遮雨棚，在狂風驟雨中超級有用，而且非常堅固。

另一位消費者也對科爾曼蒙大拿露營帳篷的抗風雨性能印象深刻，他說，這款帳篷 在一場大雷雨中表現驚人，即使下了幾個小時的大雨，他們在帳篷裡仍然能保持乾燥，帳篷四壁與地上完全沒問題。

亞馬遜 步道 暴雨 投資 高溫

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