想找便宜機票？讓「谷歌航班」來幫你

由於航空公司的訂價是浮動的，尋找最便宜的機票常讓人感覺像是在碰運氣。Begina Kisembo/Unsaplsh

尋找最便宜的機票常讓人感覺像是在碰運氣，由於航空公司的訂價是浮動的，前一天看似優惠的價格，第二天或許就像是在宰客。為了防止旅客買貴了後悔，「谷歌 航班」（Google Flights）新推出一項功能，可提供購買機票最便宜的時間。

如今，在該平台搜索航班資訊，便包含了這項功能，亦即會出現最低預訂價格的時間，讓消費者有可靠的趨勢數據可供參考。該功能可幫助旅客決定是否繼續等待、還是立即預訂機票更划算。

「谷歌航班」的產品經理拜爾斯（James Byers）表示，這項功能使用了數年的歷史價格資料，匯總出不同航線 和日期組合的機票價格，並確定了相對於出發日期，價格通常最低的時間。他指出，2020年的價格資料並未包括在內，因為這一年受到疫情 的嚴重影響，不是預期未來的良好指標。

拜爾斯說，當有足夠的、一致的歷史價格資料來確定有意義的趨勢時，「谷歌航班」才會提供機票預訂；對於某些航線來說，價格年年起伏不定，因此沒有一個一致的最便宜預訂時間。

拜爾斯表示，雖然新工具提供了有用的訊息，但旅客仍應考慮到自己的需求，例如是為需要比鄰而座的一家人預訂，或是時間因素須精確預訂某航班，因為機位總有售罄的風險。他說，正確的機票預訂，會因計畫的具體性或複雜性而異，總是想等待低價可能並不是明智之舉。

拜爾斯說，旅行者應該考慮到一般的價格範圍，因為節省的金額可能不值得花時間等待。他提醒說，當然，消費者該牢記的是，透過這些分析所得到的趨勢數據是針對類似的旅行，不一定適用於每個人想乘坐的確切航班票價。

根據「谷歌航班」數據，平均來說，聖誕假期最便宜的機票往往在出發前71 天就能買到，這與去年的情況有很大不同，去年估計是在出發前22天；而對於 12月中旬左右開始的旅行，最好的優惠通常出現在10月初左右，最低價格一般是在起飛前54天到78天之間。