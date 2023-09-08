我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

不只封殺iPhone 中國再禁蘋果2產品帶入工作場所

想找便宜機票？讓「谷歌航班」來幫你

編譯周靜芝 / 綜合報導
由於航空公司的訂價是浮動的，尋找最便宜的機票常讓人感覺像是在碰運氣。Begina Kisembo/Unsaplsh
由於航空公司的訂價是浮動的，尋找最便宜的機票常讓人感覺像是在碰運氣。Begina Kisembo/Unsaplsh

尋找最便宜的機票常讓人感覺像是在碰運氣，由於航空公司的訂價是浮動的，前一天看似優惠的價格，第二天或許就像是在宰客。為了防止旅客買貴了後悔，「谷歌航班」（Google Flights）新推出一項功能，可提供購買機票最便宜的時間。

如今，在該平台搜索航班資訊，便包含了這項功能，亦即會出現最低預訂價格的時間，讓消費者有可靠的趨勢數據可供參考。該功能可幫助旅客決定是否繼續等待、還是立即預訂機票更划算。

「谷歌航班」的產品經理拜爾斯（James Byers）表示，這項功能使用了數年的歷史價格資料，匯總出不同航線和日期組合的機票價格，並確定了相對於出發日期，價格通常最低的時間。他指出，2020年的價格資料並未包括在內，因為這一年受到疫情的嚴重影響，不是預期未來的良好指標。

拜爾斯說，當有足夠的、一致的歷史價格資料來確定有意義的趨勢時，「谷歌航班」才會提供機票預訂；對於某些航線來說，價格年年起伏不定，因此沒有一個一致的最便宜預訂時間。

拜爾斯表示，雖然新工具提供了有用的訊息，但旅客仍應考慮到自己的需求，例如是為需要比鄰而座的一家人預訂，或是時間因素須精確預訂某航班，因為機位總有售罄的風險。他說，正確的機票預訂，會因計畫的具體性或複雜性而異，總是想等待低價可能並不是明智之舉。

拜爾斯說，旅行者應該考慮到一般的價格範圍，因為節省的金額可能不值得花時間等待。他提醒說，當然，消費者該牢記的是，透過這些分析所得到的趨勢數據是針對類似的旅行，不一定適用於每個人想乘坐的確切航班票價。

根據「谷歌航班」數據，平均來說，聖誕假期最便宜的機票往往在出發前71 天就能買到，這與去年的情況有很大不同，去年估計是在出發前22天；而對於 12月中旬左右開始的旅行，最好的優惠通常出現在10月初左右，最低價格一般是在起飛前54天到78天之間。

谷歌 航線 疫情 Google

上一則

作品遭AI公司重新利用 視覺藝術家反擊

下一則

花50元開始副業 他教學生寫申請大學論文年賺11萬

熱門新聞

掀蓋型手機消失十餘年後，又於折疊式智慧型手機回歸。圖為Oppo的新款 Oppo Find N2 Flip 折疊手機。（美聯社）

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

2023-09-01 19:39
創造被動收入（passive income）被視為實現財富自由的最佳途徑。Getty Images

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

2023-09-06 10:14
蘋果公司警告，不要在床邊甚至床上為手機充電。(Photo by Anna Maiwald on Unsplash)

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

2023-09-05 11:33
在加州Palo Alto特斯拉總部外，停放一整排特斯拉Model S汽車。路透

小心這10款車 10萬哩後毛病多

2023-08-31 12:12
診斷糖尿病前期的最佳方法是每年至少看一次醫生，進行空腹血糖、血紅蛋白A1c (HbA1c) 和空腹胰島素檢測。Getty Images

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

2023-09-01 11:26
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

「死時剩下零」…4理由 退休儲蓄可少存一點

2023-09-01 18:33

超人氣

更多 >
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅