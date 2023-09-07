愛選靠窗機位？小心有個常忽略的壞處

飛機的靠窗座位是許多旅客認為最舒適的位子，但須提防紫外線對皮膚的傷害。取自Shutterstock/Natee Meepian

飛機上的靠窗座位肯定有它的優點，讓許多旅客認為它是最舒適的座位；除了可以欣賞到窗外美景，坐在靠窗的位子還可倚著機艙壁，多出一點額外的空間。有些人甚至願意多花一點錢來確保可以坐在靠窗的座位；不過，旅遊網站Explore專欄作者理察茲（Lauren Richards）提醒，在此之前，最好先考慮一下皮膚。

理察茲說，當人們決定在飛機上要選哪個座位時，護膚這件事肯定不在考慮之列；如果想到護膚，也只是在飛行途中保持皮膚濕潤。她指出，為皮膚保濕當然是值得做的事，但還有更多需要設想的，其中之一就是紫外線（UV rays）。

搭機時由於飛行高度較高，距離太陽也更近，代表要面對強烈的紫外線輻射。穿透大氣層會對皮膚造成傷害的紫外線有兩種：UVA與UVB。UVA射線即使在陰天也會傷害皮膚，而UVB射線則是曬傷皮膚的禍首。飛機的窗戶雖然可以阻擋大部分UVB射線，但UVA射線還是會「偷偷」照進來。皮膚科醫師林區（Magnus Lynch）表示，UVA射線波長較短、穿透力卻很強，可以直達皮膚的真皮層，長期暴露在UVA射線下會導致皮膚損傷、過早衰老，並增加罹患皮膚癌的風險。

理察茲表示，避免坐在靠窗位置，而選擇走道座位是保護皮膚免受傷害的好方法。一般人不是經常乘坐飛機，便不太可能曬傷或罹患其他皮膚病；而那些在飛機上工作的人則面臨更大的風險。托馬斯·傑佛遜大學醫院（Thomas Jefferson University Hospital）皮膚醫學 助理教授瓊斯（Elizabeth Jones）表示，從事職業飛行的人，由於機艙玻璃的尺寸，暴露在紫外線下的時間會更長，尤其是在駕駛艙內。

飛行的路線也會影響接觸的紫外線量，離赤道越近，紫外線就越強。皮膚科顧問艾爾尼亞米（Firas Al-Niaimi）說，如果在午後飛越西班牙，那麼暴露在紫外線的時間可能會比在稍晚的時候飛越北歐國家要多。

理察茲說，有一些方法可以抵禦紫外線，例如選擇靠走道的座位，並要求拉上窗簾，或是穿上抗紫外線衣服，並在登機前塗上一些防曬霜。