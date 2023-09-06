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觀賞高品質星空 猶他豪華帳篷旅館獲認證

編譯周靜芝 / 綜合報導
豪華帳篷度假村（Under Canvas）是首家獲得非營利組織「國際暗天協會」認證的住宿設施。取自Under Canvas網站
豪華帳篷度假村（Under Canvas）是首家獲得非營利組織「國際暗天協會」認證的住宿設施。取自Under Canvas網站

在星空下入夢是一件浪漫的事，但在四處充滿人造光害的現實環境下，想要好好欣賞滿天的繁星，卻是個不小的挑戰。不過，現在有好消息了，首次有住宿設施通過「國際暗天協會」（International Dark-Sky Association）的認證。

有線電視新聞網（CNN）報導，位於猶他州鮑威爾湖-大階梯（Lake Powell - Grand Staircase）的豪華帳篷度假村（Under Canvas）是首家獲得非營利組織「國際暗天協會」認證的住宿設施。該組織總部位於亞利桑納州，1988年由天文學家克勞福德（David Crawford）與醫師兼業餘天文學家杭特（Timothy Hunter）所創立，於2001年起致力保護夜空、避免光害，目前全球經過認證的「暗天地點」（Dark Sky Places）共有200餘處。

獲得「國際暗天協會」批准的住宿地點將擁有優質的星空夜景，並透過現場經DarkSk...
獲得「國際暗天協會」批准的住宿地點將擁有優質的星空夜景，並透過現場經DarkSky核准的照明設施來保護夜間環境。取自Under Canvas網站

「國際暗天協會」執行長哈特利（Ruskin Hartley）透過電子郵件接受CNN旅遊頻道的採訪，他表示，雖然這是第一家獲得DarkSky認證的旅館，但他們樂觀地認為，隨著人們對夜晚觀星旅遊的興趣日增，這將不會是最後一家。

該組織的網站介紹，獲得批准的住宿地點將擁有「優質的星空夜景，並透過現場經DarkSky核准的照明設施來保護夜間環境」。

這座豪華帳篷度假村位於猶他州南部峽谷邊緣的高原上，距離馬蹄灣、羚羊峽谷等熱門景點...
這座豪華帳篷度假村位於猶他州南部峽谷邊緣的高原上，距離馬蹄灣、羚羊峽谷等熱門景點不遠。取自Under Canvas網站

這座豪華帳篷度假村位於猶他州南部峽谷邊緣的高原上，靠近亞利桑納州邊界，距離鮑威爾湖、大階梯-埃斯卡蘭特國家保護區（Grand-Staircase Escalante National Monument）、馬蹄灣（Horseshoe Bend）和羚羊峽谷（Antelope Canyon）等熱門景點都不遠。此外，還擁有專屬的「一線天」狹縫型峽谷。

帶有非洲獵遊風格的豪華帆布帳篷，有多種形式可供選擇。取自Under Canvas...
帶有非洲獵遊風格的豪華帆布帳篷，有多種形式可供選擇。取自Under Canvas網站

帶有非洲獵遊風格的豪華帆布帳篷，有多種形式可供選擇，包括在特大號床頭設有觀景窗的雙人「追星者」帳篷。帳篷內還設有私人衛浴、陽台和燃木火爐；這家豪華野營（Glamping）的度假村還提供包括觀星在內等免費活動。

鮑威爾湖-大階梯帳篷度假村住宿價格從每晚329元至449元不等，該報價適用至今年10月30日止。

隨著人們對夜晚觀星旅遊的興趣日增，這類旅宿設施將會持續出現。取自Under Ca...
隨著人們對夜晚觀星旅遊的興趣日增，這類旅宿設施將會持續出現。取自Under Canvas網站

亞利桑納州 猶他州

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