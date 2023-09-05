美航保證家人坐一起？媽想坐２歲女兒旁被告知要多付錢

美國航空曾宣布會讓搭機的家庭成員坐在一起，並且不收取額外費用；但卻遭踢爆需額外支付費用。（示意圖，Getty Images）

儘管美國航空（American Airlines, AA）曾保證在其所有航班上，每位家庭旅客都可以免費坐在一起，但莎拉·克洛克（Sara Kloek）與2歲的女兒在8月17日航班上的座位卻隔著走道。

為了避免自己剛學會走路的孩子坐在陌生人旁邊，克洛克被告知要為升級座位支付額外費用，或者讓空服人員在起飛前解決這個問題。

幾個月前，克洛克為自己、丈夫和小女兒預訂了美國航空從華盛頓特區飛往明尼蘇達州 探親的機票。在訂票時，經濟艙已經沒有免費的相鄰座位了，只有升級的「長腿經濟艙」（Main Cabin Extra）座位可以選擇。

克洛克認為沒有必要為座位支付額外費用，因為她曾在3月份看到美國航空宣布，該公司是第一家保證14歲以下兒童和陪同的成人可以免費坐在一起的航空公司。

根據美國航空在2月和日前針對克洛克一事發表的聲明中指出，美國航空讓家庭成員坐在一起，並且不收取額外費用；該公司很自豪能夠提供領先同業的友善客戶政策，確保一起旅行的家庭獲得愉快的體驗。

克洛克說，她是在出發前一天，發現到AA終於分配好了他們一家的座位：克洛克和女兒被安排在隔著走道的座位上，她的丈夫在她們後面七排。克洛克表示，她看到她們的走道座位後，就覺得這會有問題。

她不僅不想讓自己的孩子挨著別人坐，而且她的女兒還必須坐在汽車座椅上。根據美國航空的規定，出於安全考量，汽車座椅只能在靠窗的座位使用。

根據克洛克提供的對話截圖，她在航班起飛前一天透過App 聊天功能聯繫了美航，但被告知她可以每個人多付61元，購買兩個「長腿經濟艙」座位，或者讓空服人員來處理這件事。

克洛克說，她認為這不符合AA所承諾的精神。她在推特 上傳了一張美航座位圖照片後；航空公司私訊她，表示將把她和女兒重新安排到了相鄰的靠窗和靠走道座位。克洛克說，她感覺終於被美航當作乘客認真對待了。