美航保證家人坐一起？媽想坐２歲女兒旁被告知要多付錢
儘管美國航空（American Airlines, AA）曾保證在其所有航班上，每位家庭旅客都可以免費坐在一起，但莎拉·克洛克（Sara Kloek）與2歲的女兒在8月17日航班上的座位卻隔著走道。
為了避免自己剛學會走路的孩子坐在陌生人旁邊，克洛克被告知要為升級座位支付額外費用，或者讓空服人員在起飛前解決這個問題。
幾個月前，克洛克為自己、丈夫和小女兒預訂了美國航空從華盛頓特區飛往明尼蘇達州探親的機票。在訂票時，經濟艙已經沒有免費的相鄰座位了，只有升級的「長腿經濟艙」（Main Cabin Extra）座位可以選擇。
克洛克認為沒有必要為座位支付額外費用，因為她曾在3月份看到美國航空宣布，該公司是第一家保證14歲以下兒童和陪同的成人可以免費坐在一起的航空公司。
根據美國航空在2月和日前針對克洛克一事發表的聲明中指出，美國航空讓家庭成員坐在一起，並且不收取額外費用；該公司很自豪能夠提供領先同業的友善客戶政策，確保一起旅行的家庭獲得愉快的體驗。
克洛克說，她是在出發前一天，發現到AA終於分配好了他們一家的座位：克洛克和女兒被安排在隔著走道的座位上，她的丈夫在她們後面七排。克洛克表示，她看到她們的走道座位後，就覺得這會有問題。
她不僅不想讓自己的孩子挨著別人坐，而且她的女兒還必須坐在汽車座椅上。根據美國航空的規定，出於安全考量，汽車座椅只能在靠窗的座位使用。
根據克洛克提供的對話截圖，她在航班起飛前一天透過App聊天功能聯繫了美航，但被告知她可以每個人多付61元，購買兩個「長腿經濟艙」座位，或者讓空服人員來處理這件事。
克洛克說，她認為這不符合AA所承諾的精神。她在推特上傳了一張美航座位圖照片後；航空公司私訊她，表示將把她和女兒重新安排到了相鄰的靠窗和靠走道座位。克洛克說，她感覺終於被美航當作乘客認真對待了。
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