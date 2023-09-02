旅館禮遇不再免費 提前入住、延後退房要收錢了

提早入住、延後退房曾是旅館禮遇客人的做法，現在愈來愈多旅館開始收取額外的費用。(美聯社)

旅館業每天都得面對許多旅客要求提前入住和延後退房，而愈來愈多的旅館開始透過收取額外的客房使用費來增加收入；這種讓住宿旅客方便的做法曾是多數旅館提供的一項禮遇，現在，從經濟型到豪華度假村，全國各種價位的酒店都在採行。

波士頓港區的凱悅飯店(Hyatt Place Boston Seaport)在給房客的歡迎信中列出了一系列延後退房費用和酒店基本服務項目；想住到下午1點以後？收費50元，下午兩點？收費75元，下午3點？收費100元。

精品國際酒店(Choice Hotels)的網站說明，提前入住「需支付附加費」。紐約環球航空飯店(TWA Hotel)的廣告稱，提前入住費用為25至75元，延後退房費用為50至150元。

萬豪(Marriott)集團代表告訴在社群媒體 上抱怨這些收費的客人：「旅館有權利收取這些費用」。隨著旅遊人數的回升，各種費用也在不斷增加，由於客房照樣爆滿，旅館也沒有理由擔心會產生負面影響。

旅館收取提前入住費等於是把雇用客房清潔人員的開銷轉嫁給消費者。(Getty Images)

來自加州 的貴金屬交易商張偉(Wei Chang，音譯)經常出差參加貿易展，他說，最近他更難避免被收費，即使他是幾個旅館的忠實會員。他說，他總是鼓勵人們不要為此掏荷包，因為一旦開始，就會形成慣例，以後想不花錢就更難了。

旅館業者表示，收取費用會給有這些要求的住客帶來一些規範。誰不想在紅眼航班後提前辦理入住手續呢？這也有助於抵消因旅客早到或晚退所需的額外客房清潔時間。

愈來愈多的旅館開始對提早入住、延後退房的旅客收取額外的客房使用費。(取自jwu.edu)

舊金山 日航酒店(Hotel Nikko)也對下午1點前入住的一般客人收取50元費用，但常客除外；副總裁兼總經理普蘇提(Anna Marie Presutti)將此稱為「方便的代價」。

普蘇提說，旅館收取提前入住費，常被誤解為從中大撈一筆；她說，這並非事實，因為旅館必須付錢給客房清潔人員，讓他們為提前入住的客人準備好房間；基本上，這只是把成本轉嫁給了消費者。