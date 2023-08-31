空姐有個秘密小物 助她們整天舒適站立

空姐工作時經常都是站著，透過鞋跟襯墊的幫助，即使穿高跟鞋也不再痛苦。Getty Images

如果說有哪種職業最不能容忍腳痛，那一定非空服人員莫屬。無論是在航站間飛奔趕下一班飛機，或是在機上推著餐車閃避乘客，她們工作時經常都是站著的。儘管如此，永遠不會有人看到空姐穿著支撐性較好的矯正鞋，因為她們知道如何透過鞋跟襯墊的幫助，瞬間將時尚 的高跟鞋變成舒適好穿的鞋子。這個經濟實惠的小物，不僅能讓穿高跟鞋不再痛苦，還能與靴子、運動鞋、健走鞋甚至涼鞋搭配使用。

Walkize鞋跟襯墊在亞馬遜網站是同類商品中最暢銷的。取自Amazon

但市售的鞋跟襯墊哪種最好用？來自佛羅里達州 的空姐菲蘭（Haley Phelan），在工作時總是展露出迷人笑容，她說，她是Walkize鞋跟襯墊（Walkize Metatarsal Pad Heel Inserts）的擁護者。而她不是這款襯墊的唯一粉絲，在亞馬遜 網站上Walkize獲得超過13,000個4.2星評價，高居亞馬遜襯墊銷售排行榜第一名。菲蘭在接受旅遊雜誌Travel + Leisure訪問時表示，站上一整天，她的腳掌會痛到不行，需要盡可能多些舒適感；幸運的是，她只需花14元就解決了這個問題。

Walkize襯墊是由醫療級矽膠和聚氨酯所製成，前者可以吸收衝擊力，後者可以提供支撐。它們的厚度和四張疊起來的信用卡 差不多，所以不會太礙腳。與其他由足科醫生設計、旅行作家認可的鞋墊不同的是，它們只附在腳掌下方，不會覆蓋整個鞋子。這是個非常關鍵的部位，因為是腳趾連接腳掌和形成足弓的地方；如果腳有毛病，最好不要是這裡出了問題。

這款透氣襯墊採用柔軟的布料包裹，讓人倍感舒適。一名消費者說，穿上它們，感覺就像「走在雲端 」；這種感覺，即使穿上恨天高的楔形鞋，也會讓姿勢更優美。一位在足科醫生推薦下購買了這款產品的網友留言說，它們讓她雙腳的感覺有如白天與黑夜般大不相同，現在腳底再也不疼了。

使用Walkize襯墊時，只需撕掉背面的膠紙，然後放在腳掌位置、黏在鞋上。如果鞋子潔淨乾燥，黏合劑就能固定、不會滑動。

當然，菲蘭並非唯一喜歡這款襯墊的空服人員。一位空姐在給了五星評價後說，Walkize襯墊的薄型設計讓她印象深刻，它既能無縫貼合鞋子，又能為腳部最重要的部位提供極大的緩衝作用。

即使不是穿高跟鞋，這款襯墊同樣能發揮功用。一位給了五星評價的消費者說，它讓涼鞋變得更舒適，她喜歡在度假時穿著涼鞋，因為需要走很多路；她打算為所有鞋子都訂購一份。另一則留言提到，Walkize襯墊有很強的緩衝，可以緩解腳掌和蹠骨的疼痛。還有一位網友穿了靴子去參加婚禮，她說這款襯墊非常舒適，讓她連跳了好幾個小時的舞，再也不須為美麗付出痛苦的代價了。