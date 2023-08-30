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不想人擠人 可以去那些國家公園？

編譯彭尚興／即時報導
黃石公園。Photo by Meina Yin on Unsplash
黃石公園。Photo by Meina Yin on Unsplash

如果你今年夏天造訪過黃石公園等知名國家公園，你一定會覺得除了好山好水之外，還有好多人。據國家公園管理局(National Park Service，NPS)統計，黃石國家公園七月遊客人數將近100萬人次，相當於整個德州奧斯丁市(Austin, TX)的全部人口擠在一個月內分批造訪了全美最著名的國家公園。

NPS資料顯示，黃石公園七月遊客達96萬9692人次，與去年同比暴增了63%，也比2019年疫情爆發前成長了4%。2022年夏天由於全國多數地區先後遭遇豪雨成災，出門旅行的人數大幅減少。

至於今年前7個月，根據NPS數據，黃石公園遊客人數合計達246萬3202人次，比2022年同期大幅增加了33%，和2019年同期相較則多出7%。

其實，除了像黃石公園和優勝美地這幾處知名地點之外，遊客還有許多國家級名勝可選，因為NPS轄下共有425座國家公園和超過150處國家風景區，其中大部分都是尋幽訪靜的極佳所在。

如果真的想要避開人群，領略一下遺世獨立的感覺，美屬薩摩亞國家公園(National Park of the American Samoa)絕對是首選，去年該處遊客總計1887人次，也就是說，平均一天不到6個人。其次，阿拉斯加州境內有三處國家公園2022年的訪客數也未超過2萬人次：北極之門國家公園及保護區(Gates of the Arctic National Park and Preserve)、柯布科谷國家公園 (Kobuk Valley National Park)以及克拉克湖國家公園及保護區 (Lake Clark National Park and Preserve)。

也許，南太平洋和北極圈的地點太遠了一點，在本土48州也有許多鮮為人所知的國家公園，距離人口中心幾乎只有咫尺之遙，例如密西根州蘇必略湖中的皇家島國家公園(Isle Royale National Park)、華盛頓州的北喀斯喀特國家公園(North Cascades National Park)、內華達州的大盆地國家公園(Great Basin National Park)，或者是南卡羅來納州的康加里國家公園(Congaree National Park)，也都坐擁令人嘆息的絕美景色，但卻罕見擁擠的人潮。

事實上，山水美景並不僅侷限於國家公園，許多州立公園的風景也不惶多讓，喜愛戶外活動的民眾可以多加利用。

黃石公園 阿拉斯加州 南卡羅來納州

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