賭城遊客通報有臭蟲 七家知名旅館上榜

拉斯維加斯賭城大道上的七家旅館有臭蟲的報告出爐，其中不乏知名的五星級旅館。取自in.gov

住宿旅館時，最惱人的問題之一便是客房內出現臭蟲（床蝨）；最近位於拉斯維加斯賭城 大道上的七家旅館有臭蟲的報告出爐，其中不乏知名的五星級旅館。

這七家旅館包括凱撒宮（Caesars Palace）、好萊塢 星球（Planet Hollywood）、馬戲團（Circus Circus）、帕拉佐（Palazzo）、熱帶花園（Tropicana）、米高梅（MGM Grand）和撒哈拉（Sahara）等最近都有旅客被臭蟲叮咬的報告。根據「今日美國」（USA TODAY）取得的南內華達州 衛生區記錄，最早的一份報告開始於2022年。

記錄顯示，凱撒娛樂公司有兩家旅館被投訴：「好萊塢星球」在6月被發現有臭蟲，「凱撒宮」則是1月時有人住宿時被咬。

據報導，2022年1月，「馬戲團」的管理人員接到通知，一名客人在房間內被臭蟲叮咬。檢查人員發現房間裡有臭蟲，於是將附近的房間封閉了兩星期，以便進行徹底清潔。

而記錄顯示，同月，在檢查人員發現臭蟲後，「米高梅」的一間客房也被投訴了；「帕拉佐」的客人告訴衛生官員，他們在入住期間被咬了。

「米高梅」表示，在接到臭蟲報告的異常情況下，酒店人員立即將客人轉移到新的住宿房間，並封閉相關客房。

2022年10月，「撒哈拉」的一位客人說，他們打死了一隻臭蟲。根據記錄，該房間後來檢測 結果呈陽性，隨即進行清理。今年2月，「熱帶花園」也有關於出現臭蟲的報告；該旅館總經理諾爾斯（Arik Knowles）說，旅館將定期展開預防性維護計畫，以防止臭蟲滋生。