護照辦不出來？到這四個地方旅遊像出國卻不需護照

有很多目的地不需要美國護照，仍然可以讓人逃離日常、享受度假樂趣。取自Cyrus Crossan / Unsplash

今夏旅遊旺季強勢回歸，不幸的是，對想要出國旅行的人來說，護照更新和首次申請遇到嚴重的延誤。或許出國旅行的計畫不得不延至2024年才能成行，但這不意味就得把行李箱束諸高閣，有很多目的地不需要美國護照，仍然可以讓人逃離日常、享受度假樂趣。

以下是旅遊網站Traveler挑選四個不需要護照，但仍有置身世外桃源之感的目的地。

1. 波多黎各（Puerto Rico）

屬於美國領土的波多黎各不需要美國遊客的護照，只需出示政府簽發的有效身份證件（如駕照 ）即可。這個位於佛羅里達州 東南約1000英里的熱帶天堂，既有令人目不暇給的城市生活，也有豐富多彩的戶外活動，無論旅行目的是什麼，這裡都向遊客熱情招手。長期以來，首都聖胡安（San Juan）以熱鬧的夜生活吸引大批年輕人，尤其是在佛得角島（Isla Verde）地區，海灘酒吧、賭場和時尚旅店營造出濃厚的異國氛圍。而歷史迷則熱中探索首都多彩的西班牙殖民時期建築，以及拉法塔爾扎（La Fortaleza）和埃爾莫羅（El Morro）這些雄偉的軍事要塞。

2. 美屬維京群島（US Virgin Islands）

從美國或波多黎各前往美屬維京群島旅遊的美國公民 不需要護照；不過，仍必須出示身份證明（例如加蓋公章的出生證明）以及政府頒發的有效身份證件（如駕照）。

美屬維京群島由聖克羅伊島（St. Croix）、聖約翰島（St. John）和聖托馬斯島（St. Thomas）等主要島嶼以及波多黎各以東、其他50餘小島和珊瑚礁所組成；從壯麗的海灘、有趣的野生動物體驗到世界級的節慶活動，這裡有足夠的理由招徠美國本土觀光 客。一些有趣的活動包括：聖約翰島三分之二面積被指定為國家公園，這裡可以進行浮潛、觀賞海龜和其他海洋生物；美屬維京群島每年都會舉辦三次狂歡節，聖托馬斯島在4月至5月、聖約翰島在6月至7月、聖克羅伊島在12月至1月，沒有比這些地方更適合狂歡的了。

3. 基韋斯特（Key West）

美國最南端的基韋斯特距離古巴 僅90英里，這裡同樣能讓人輕鬆度假、腳趾沾滿沙粒，只是不需要護照、通關檢查和複雜的計畫。秋季和整個冬季都是遊覽佛羅里達礁島群的理想季節，此時夏日人潮已漸稀少，或許可以在海明威鍾愛的酒吧Sloppy Joe's悠閒喝杯雞尾酒。唯一須注意的是，颶風季節會一直持續到 11月。

4. 阿拉斯加（Alaska）

如果對阿拉斯加的原始自然景觀情有獨鍾，那麼現在正是預訂旅行的理想時刻。從2萬310英尺的北美最高峰迪納利峰（Denali）到無與倫比的垂釣、野生動物觀賞，「午夜太陽州」（The Land of the Midnight Sun）是個充滿令人驚嘆的自然奇觀勝地。遊客還可以搶先目睹到北極光，因為早在八月下旬，該州部分地區（越往北越好）便能親歷此一夢幻奇景。