出國旅遊 美國人在這些事上最易被坑錢

開心出門旅遊時，也要對旅行途中常見的詐騙行為保持警惕。取自Shutterstock

疫情 期間，絕大多數美國人只在國家公園、開闊的戶外空間和國內溫暖的島嶼度假，今年則對出境旅遊爆發出高度興趣。根據美國汽車協會（AAA）的預訂數據發現，國際旅行比去年成長了200%以上。當開心準備上路時，也要對旅遊中常見的詐騙 行為保持警惕。

旅行者最容易受騙上當的是什麼？

旅遊網站Planner at Heart報導，近一半的受訪美國遊客（46%）曾被坑，支付過高的食物或飲料費用；而乞討或尋求協助的花招，則讓34%的遊客曾上當。扒竊讓21%的遊客猝不及防，租車 陷阱讓18%的遊客防不勝防。免費或廉價旅遊團誘惑讓17%的遊客無法抗拒，但後來發現「優惠」背後的代價更高。

此外，一些看似「樂於助人」的陌生人也讓16%的旅行者荷包失血。假冒慈善機構的詐騙讓11%的遊客好心沒好報，而與當地人調情和街頭「友誼手鍊」（friendship bracelet）的騙局則各讓10%遊客破財。

數據分析顯示，南歐、西歐、加勒比海、南美和中美洲等騙局頻繁的地區，是美國旅客最需提高警覺之處。

博弈網站Scams.info調查，有52%美國人曾因旅行詐騙而損失錢財，或者周遭有曾因此而破財的親朋好友，平均損失金額為380元。為確保錢財安全，最好認清以下這些旅客最常見的騙術：

主動調情的當地人

前往澳洲 和大洋洲旅行的美國人最常遇到的騙局是，當地人眼中冒出的粉紅泡泡。當某個陌生人主動搭訕、讓你感覺良好，並邀請一同前往當地酒吧或俱樂部時，就會出現這類「調情」騙局。接下來，上鉤者就必須支付一筆巨額帳單；但這只是這類「感情陷阱」的一種方式。

乞討或需要幫助

在加勒比海、中亞、南亞和中東地區，毫無戒備的旅客更容易遭遇乞討或尋求幫助的騙局。這些騙子假扮乞丐或需要幫助的絕望者，利用人們的同情心；有時候騙子也會假裝為好心人，試圖幫助迷路或不知所措旅客。

扒竊

扒竊是最古老的行騙伎倆之一，而中美洲、北歐、南美洲、南歐和西歐則是扒竊者的溫床，旅客務須提高警覺的地方。