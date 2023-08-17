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美國人今夏出遊 不愛國內遊 最愛往歐洲跑

編譯周芳苑／綜合報導
調查顯示，今夏許多民眾將出國旅遊，國內航空票價行情看跌。(美聯社)
調查顯示，今夏許多民眾將出國旅遊，國內航空票價行情看跌。(美聯社)

今夏許多民眾選擇前往歐洲旅遊，國內旅遊相對失色。

代表全美各大航空公司的「美國航空協會」(Airlines for America)調查顯示，7月美國境內航班乘客數量較2019年同期減少2%，越大西洋航線乘客則增加14%。

乘客人數直接影響票價。根據訂票軟體業者Hopper，國內航班票價較去年下跌11%並低於2019年，國際航班票價則年漲11%、較2019年更高出28%。

根據航空業主管，有些鎖定美國市場的航空公司因業務需求不及去年夏季高點、導致營收縮減，紛紛調整航班時刻、嘗試新航線以求因應。

平價航空業者精神航空(Spirit Airlines)獲利不如預期，執行長克里斯蒂(Ted Christie)說，現有航班布局對鎖定境內業務的公司不利。

捷藍航空(JetBlue Airways)日前發出警告，第三季可能虧損並將下調全年盈餘目標。精神、邊疆(Frontier)及阿拉斯加(Alaska Air)等航空公司近幾周表示，顧客轉而出國旅遊，國內航空票價行情看跌。

隨著疫情限制鬆綁，旅遊業需求連續二年成長，超乎預期，沒想到今夏國內需求放緩，成了反彈步伐可能放緩的跡象之一。

達美航空(Delta Airlines)4月表示，夏季國際機票四分之三已被預訂，達美和聯航(United Airlines)夏季高峰前便增加歐洲航班。

各航空業者想方設法因應，例如減少周二及周三等非尖峰日航班。西南航空(Southwest)最近說，將減少芝加哥等商務為主的市場航班，轉而增加前往佛州薩拉索塔(Sarasota)、鳳凰城等地的航班；捷藍航空則計劃嘗試不同路線開發新需求。

調查顯示，今夏許多民眾將出國旅遊，國內航空票價行情看跌。(美聯社)
調查顯示，今夏許多民眾將出國旅遊，國內航空票價行情看跌。(美聯社)

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