入住高檔酒店只為一夜好眠 睡眠假期方興未艾

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你相信嗎？有人花大錢入住高檔精品酒店，為的竟然只是一夜好眠。這種被稱為「睡眠假期」(sleep vacation)的新興旅遊型態，近年來大行其道，背後部分原因與前幾年的新冠疫情 大有關係。「臨床睡眠醫學 期刊」(Journal of Clinical Sleep Medicine)去年刊登的一篇調查報告指出，2500位受訪者中有40%的人說，自從2020年新冠疫情爆發後，他們的睡眠品質明顯惡化。

值此同時，眾多五星級酒店和渡假村也因為疫情衝擊，住房率暴跌，空出許多閒置套房。結果一種新的商業模式就被創造出來了。

位於曼哈頓黃金地段，俯瞰中央公園的紐約柏悅酒店(Park Hyatt New York)去年一月與知名寢具廠牌合作，推出「布萊特睡眠修復套房」(Bryte Restorative Sleep Suite)，提供900平方呎的寬敞空間和多種幫助睡眠的工具和小物。國際連鎖瑰麗酒店及渡假村(Rosewood Hotels & Resorts)今年也在多處地點相繼推出號稱可以「促進休息」的「睡之魔力隱居所」(Alchemy of Sleep Rereats)。

在國際間，倫敦甚至出現全球第一家以睡眠為重心的酒店Zedwell；瑞典 著名床墊製造商郝斯登斯(Hästens)則在葡萄牙的美麗山城科茵布拉(Coimbra)開設了Hästens Sleep Spa Hotel，一個只有15間客房的精品飯店。

但睡個好覺可不只是換張好床墊那麼簡單，這些標榜良好睡眠的酒店和渡假村除了提供優質寢具和睡眠輔助工具以外，還會有「睡眠教練」駐店，並提供三到七天的療程，幫助客人學習如何放鬆身心、有效改善睡眠品質。有些甚至會和睡眠專科醫師合作，協助為嚴重睡眠問題所苦的患者診斷病因。

睡眠科學專家、哈佛醫學院助理教授蘿賓絲(Rebecca Robbins)博士指出，「如果一個人在這些隱居處所，睡眠品質還是不見起色的話，很可能就是因為他們患有嚴重的睡眠失調問題但未獲得治療。」這些問題包括睡眠呼吸中止( sleep apnea)、不寧腿症候群(restless leg syndrome)以及失眠症(insomnia)。

「睡眠假期」所費不貲，但蘿賓絲博士指出，並非只有高檔酒店渡假村才能提升睡眠品質。「各種價位檔次的飯店都可以幫助改善睡眠，」她說，「即使只是在床頭櫃幫旅客準備一副耳塞，都可以達到很好的效果。」