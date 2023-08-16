我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

入住高檔酒店只為一夜好眠 睡眠假期方興未艾

編譯彭尚興／即時報導
Image by Stefano Ferrario from Pixabay
Image by Stefano Ferrario from Pixabay

你相信嗎？有人花大錢入住高檔精品酒店，為的竟然只是一夜好眠。這種被稱為「睡眠假期」(sleep vacation)的新興旅遊型態，近年來大行其道，背後部分原因與前幾年的新冠疫情大有關係。「臨床睡眠醫學期刊」(Journal of Clinical Sleep Medicine)去年刊登的一篇調查報告指出，2500位受訪者中有40%的人說，自從2020年新冠疫情爆發後，他們的睡眠品質明顯惡化。

值此同時，眾多五星級酒店和渡假村也因為疫情衝擊，住房率暴跌，空出許多閒置套房。結果一種新的商業模式就被創造出來了。

位於曼哈頓黃金地段，俯瞰中央公園的紐約柏悅酒店(Park Hyatt New York)去年一月與知名寢具廠牌合作，推出「布萊特睡眠修復套房」(Bryte Restorative Sleep Suite)，提供900平方呎的寬敞空間和多種幫助睡眠的工具和小物。國際連鎖瑰麗酒店及渡假村(Rosewood Hotels & Resorts)今年也在多處地點相繼推出號稱可以「促進休息」的「睡之魔力隱居所」(Alchemy of Sleep Rereats)。

在國際間，倫敦甚至出現全球第一家以睡眠為重心的酒店Zedwell；瑞典著名床墊製造商郝斯登斯(Hästens)則在葡萄牙的美麗山城科茵布拉(Coimbra)開設了Hästens Sleep Spa Hotel，一個只有15間客房的精品飯店。

但睡個好覺可不只是換張好床墊那麼簡單，這些標榜良好睡眠的酒店和渡假村除了提供優質寢具和睡眠輔助工具以外，還會有「睡眠教練」駐店，並提供三到七天的療程，幫助客人學習如何放鬆身心、有效改善睡眠品質。有些甚至會和睡眠專科醫師合作，協助為嚴重睡眠問題所苦的患者診斷病因。

睡眠科學專家、哈佛醫學院助理教授蘿賓絲(Rebecca Robbins)博士指出，「如果一個人在這些隱居處所，睡眠品質還是不見起色的話，很可能就是因為他們患有嚴重的睡眠失調問題但未獲得治療。」這些問題包括睡眠呼吸中止( sleep apnea)、不寧腿症候群(restless leg syndrome)以及失眠症(insomnia)。

「睡眠假期」所費不貲，但蘿賓絲博士指出，並非只有高檔酒店渡假村才能提升睡眠品質。「各種價位檔次的飯店都可以幫助改善睡眠，」她說，「即使只是在床頭櫃幫旅客準備一副耳塞，都可以達到很好的效果。」

疫情 醫學 瑞典

上一則

慶祝金婚 農夫送妻種滿向日葵的80英畝土地

延伸閱讀

維護大腦健康 比爾蓋茲最重視這個習慣

維護大腦健康 比爾蓋茲最重視這個習慣
髖關節痛到無法起床… 急性疼痛 掌握PRICE 5原則自救

髖關節痛到無法起床… 急性疼痛 掌握PRICE 5原則自救
鄧紫棋喊「要忙瘋了」… 大曬豪宅無敵海景 美如渡假村

鄧紫棋喊「要忙瘋了」… 大曬豪宅無敵海景 美如渡假村
日寶可夢玩家「睡著賺」 直播睡眠遊戲3小時吸粉2萬

日寶可夢玩家「睡著賺」 直播睡眠遊戲3小時吸粉2萬

熱門新聞

雖然通貨膨脹有降溫趨勢，但許多美國人以「更聰明地購物」來節省荷包。Getty Images

美國人省錢少買 三種食品銷售大減

2023-08-11 10:12
Image by Ahmad Ardity from Pixabay

這五個地方 避免用簽帳卡

2023-08-14 12:30
絕大多數納稅人都知道退休之後可領取社安金的福利，但社安金的配偶福利(spousal benefit)則較少人知道。（Getty Images）

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

2023-08-11 11:31
新的「超級食物」西洋菜，被農業與營養專家稱為是地球上最健康的蔬菜。取自Amazon

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

2023-08-10 10:36
美國第三大連鎖超市克羅格(Kroger)。路透

美第三大超市將做這件顧客不愛的事 沃爾瑪等商家恐跟進

2023-08-15 12:45
英國製造的萬用清潔劑Pink Stuff被眾多網友稱為是最好、最快、最便宜的去漬方法。取自Amazon

去污漬妙方 5元粉紅清潔劑16萬人愛

2023-08-10 09:44

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現