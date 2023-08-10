急需護照又不想苦等數周？旅遊達人教你48小時拿到手

美國護照。Image by cytis from Pixabay

新冠疫情 之後旅遊需求飆升，申請及換發護照的數量創歷史新高，等待時間也長達13周。旅遊達人傑克森(Nicole Campoy Jackson)透露小撇步，最快48小時內就能拿到護照。

《眾生相》雜誌(People.com)報導，國務院 發言人透露現在每周收到約40萬份護照申請，只能授權加班、增加招聘才能跟上。國務院3月已調整所需時程，通過美國郵政 總局(USPS)換發護照的標準等待時間為10到13周；加60元的急件費則能縮短到9周。疫情前一般只需等6到8周，急件只需2到3周。

傑克森指出，可以改在passportsandvisas.com等網站處理，這些機構與國務院的護照部門合作，聲稱「24小時內送出護照申請、最快三天內加急辦理」。流程亦算簡易，首先告知旅行時間、需要什麼幫助，然後預約即可，網站會確保所有文件程序安排妥當後送出。

傑克森表示，通常可以在48小時內取回護照，她認為這些機構可靠且高效率，但她提醒，一定要多問問題，因為有些機構只接受16歲以上的旅客，而另一些機構則需要已經訂好航班和旅行行程才能推進申請流程。她推薦的其他選擇包括Rush Passport、Visa Central、It's Easy。

不過時間就是金錢，急件服務的收費頗為可觀。如passportsandvisas.com提供的護照換發最慢選項為25個工作日，要價149元：最快的4個工作日則要699元。新護照申請最便宜的選項則要349元，保證在12個工作日內送達。

傑克森說，如果覺得費用太高，但還是想找比USPS更快、更便宜的替代方案，也可以嘗試直接與國務院預約，應能在14天內換發，只是預約難度很高，要做好不斷打電話的準備。