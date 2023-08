聯合航空客艙將增設點字標示 提供視障友善飛行體驗

美國主要航空公司之一的聯合航空(United Airlines)以積極行動表達對於身障旅客的重視,於27日宣布將在旗下所有客機座艙內加裝點字(Braille)標示,領先同業。美聯社

七月是美國的身障驕傲月;美國主要航空公司之一的聯合航空(United Airlines)以積極行動表達對於身障旅客的重視,於27日宣布將在旗下所有客機座艙內加裝點字(Braille)標示,領先同業。

「藉由在機艙內加裝觸覺式標示,我們要使飛行體驗變得更包容、更沒有障礙,對人人都有好處,」聯航執行副總裁兼客服長琳達·喬喬(Linda Jojo)透過聲明表示,「在客機上找到自己的座位,或是上洗手間,對我們大多數人來說是理所當然的事情,但對於我們乘客當中的數百萬人而言,想要獨立完成這些事情可能會是一項挑戰。」

根據聯邦運輸部資料,2019年新冠疫情 爆發前,搭乘飛機旅行的身障旅客達到2700萬人次。

點字標示主要是用來指明走道和座位號碼,以及洗手間位置。此外,聯航客機機艙內所有的標示,包括數字、箭頭、圖形符號等等,也都將由平面印刷改為立體浮雕。這項改裝計畫,事前得到全國視障者聯盟(National Federation of the Blind,NFB)和美國盲人理事會(American Council of the Blind,ACB)的協助,事後也獲得這兩個組織的大力肯定。

聯合航空對於視障者的體貼還不僅止於點字標示,其手機應用程式也進行了改版,加強顏色對比、放大文字行距、甚至重新編版,便於弱視顧客閱讀。同時目前正嘗試與VoiceOver和 TalkBack等功能整合,升級成為聲控應用程式。

不僅如此,機艙座椅背後的空中娛樂系統也將增加多項功能,包括隱藏字幕(closed captioning)、TTS語音合成控制(text-to-speech controls)、影像放大、輕觸探索(Explore-by-Touch)、口述影像電影,以及可調式高對比銀幕等等。

聯合航空在聲明中指出,該公司目前已有數十架客機完成視障友善改裝工程,全機隊約900架客機預定在2026年悉數改裝完畢。

Braille盲文點字系統是由法國人布萊爾(Louis Braille)於1824年發明,目前已適用於除中文以外的幾乎所有主要語言。