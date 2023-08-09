我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每天運動4分鐘 罹癌機率降17%

真假名都用過 婦人詐150萬疫情紓困貸款 將坐牢6年

聯合航空客艙將增設點字標示 提供視障友善飛行體驗

編譯彭尚興／即時報導
美國主要航空公司之一的聯合航空(United Airlines)以積極行動表達對於身障旅客的重視，於27日宣布將在旗下所有客機座艙內加裝點字(Braille)標示，領先同業。美聯社
美國主要航空公司之一的聯合航空(United Airlines)以積極行動表達對於身障旅客的重視，於27日宣布將在旗下所有客機座艙內加裝點字(Braille)標示，領先同業。美聯社

七月是美國的身障驕傲月；美國主要航空公司之一的聯合航空(United Airlines)以積極行動表達對於身障旅客的重視，於27日宣布將在旗下所有客機座艙內加裝點字(Braille)標示，領先同業。

「藉由在機艙內加裝觸覺式標示，我們要使飛行體驗變得更包容、更沒有障礙，對人人都有好處，」聯航執行副總裁兼客服長琳達·喬喬(Linda Jojo)透過聲明表示，「在客機上找到自己的座位，或是上洗手間，對我們大多數人來說是理所當然的事情，但對於我們乘客當中的數百萬人而言，想要獨立完成這些事情可能會是一項挑戰。」

根據聯邦運輸部資料，2019年新冠疫情爆發前，搭乘飛機旅行的身障旅客達到2700萬人次。

點字標示主要是用來指明走道和座位號碼，以及洗手間位置。此外，聯航客機機艙內所有的標示，包括數字、箭頭、圖形符號等等，也都將由平面印刷改為立體浮雕。這項改裝計畫，事前得到全國視障者聯盟(National Federation of the Blind，NFB)和美國盲人理事會(American Council of the Blind，ACB)的協助，事後也獲得這兩個組織的大力肯定。

聯合航空對於視障者的體貼還不僅止於點字標示，其手機應用程式也進行了改版，加強顏色對比、放大文字行距、甚至重新編版，便於弱視顧客閱讀。同時目前正嘗試與VoiceOver和 TalkBack等功能整合，升級成為聲控應用程式。

不僅如此，機艙座椅背後的空中娛樂系統也將增加多項功能，包括隱藏字幕(closed captioning)、TTS語音合成控制(text-to-speech controls)、影像放大、輕觸探索(Explore-by-Touch)、口述影像電影，以及可調式高對比銀幕等等。

聯合航空在聲明中指出，該公司目前已有數十架客機完成視障友善改裝工程，全機隊約900架客機預定在2026年悉數改裝完畢。

Braille盲文點字系統是由法國人布萊爾(Louis Braille)於1824年發明，目前已適用於除中文以外的幾乎所有主要語言。

疫情

上一則

聖誕購物不嫌早 2023年亞馬遜線上購物最熱門玩具

下一則

不單婚禮貴 喝一次喜酒也要花費逾600元

延伸閱讀

血液酒精為法律規定6倍 聯航機師酒醉上班 判緩刑6個月

血液酒精為法律規定6倍 聯航機師酒醉上班 判緩刑6個月
直飛亞太需求增 聯合航空增航班

直飛亞太需求增 聯合航空增航班
NASA攜手波音 打造下個世代新客機X-66A…淨零排放再邁步

NASA攜手波音 打造下個世代新客機X-66A…淨零排放再邁步
降落撞牆斷成兩截 索馬利亞客機34人全生還

降落撞牆斷成兩截 索馬利亞客機34人全生還

熱門新聞

「自動百萬富翁」一書作者巴赫認為，一有資格便該盡快開始領社安金。Getty Images

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

2023-08-03 10:30
存款帳戶(savings accounts)長達數年利息極低，如今在聯準會一連串升息之下，利息條件好轉，但許多美國人卻沒有得到最佳利率。(Pexels)

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

2023-08-04 10:46
堅果。Image by Kai Reschke from Pixabay

堅果存放食品櫃即可？有個更好地方可保質

2023-08-03 12:48
專家一致稱讚豐田是保養和維修費用最便宜的汽車。取自Toyota

這5大汽車品牌保養修理最便宜 第一名讓人不意外

2023-08-01 10:12
無論哪種豆類，都是美味可口、有益健康的食物，只須掌握減少脹氣的簡單竅門，便能無憂無慮地享用。取自Shutterstock

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

2023-08-04 12:57
蔬菜、水果、全穀物和植物蛋白等營養豐富的食物有益於腎臟健康。(Getty Images)

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

2023-08-05 11:13

超人氣

更多 >
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的
「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友