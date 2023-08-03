長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

心臟病專家指出，長途旅行最重要的一件事就是休息、多休息。Getty Images

打算在夏天來一趟公路旅行？多數人可能會把注意力集中在要去的地方、規畫要走的路線，以及準備好要長途駕駛的汽車。

這些確實都是計畫一次難忘的公路之旅的關鍵步驟，但有件非常重要的事更須時刻牢記在心。哈芬登郵報（HuffPost ）採訪的心臟病 專家指出，長途旅行最重要的一件事就是休息、多休息。

不論身體狀況如何、不論年輕或年老、不論是否患有慢性疾病，如果路程將持續四小時以上，都應該每隔一到兩個小時下車走動、伸展一下。

專家指出，在車內一坐數小時會妨礙體內血液循環、導致脫水，並造成凝塊；如果不及時治療，血液中的凝塊一旦擴散，恐危及生命安全。

天普 大學（Temple University）醫學 院助理教授拉克特（Vladimir Lakhter）指出，長時間在車內保持坐姿會增加罹患深靜脈血栓（deep vein thrombosis, DVT）的風險，這是一種在腿部深靜脈形成的血栓。

乘車時體內血液循環的狀況

通常我們在走動時，小腿和大腿肌肉 會將血液從身體深層靜脈推向心臟。耶鲁醫學院血管外科醫生湯奈森（Britt H. Tonnessen）說，在車上待數小時後，由於下半身垂下，血液開始在小腿和小腿靜脈中聚積。拉克特說，此時肌肉無法像正常情況那樣收縮和循環血液。

當血液聚積在小腿時，幫助血液凝結的血小板開始相互黏附，形成柔軟的果凍狀凝塊；身體凝血機制（coagulation cascade）便開始發揮作用。湯奈森表示，一旦這個系統被啟動，凝塊就會像推倒一排多米諾骨牌般擴散。

當凝塊在小腿或大腿深處的靜脈形成時，就會發生深靜脈血栓，導致腿部疼痛、腫脹。拉克特說，久坐數小時後開始走動時，肌肉會再度收縮，讓血液中的凝塊消失。

哪些人可能因長途旅行而罹患血栓？

湯奈森表示，任何人都可能罹患血栓，因此，無論身體健康狀況如何，在旅途中休息一下非常重要。然而某些人的風險可能更高，湯奈森說，老年人、個人或家族有血栓病史的人、正接受癌症 治療的人以及有遺傳性或獲得性凝血障礙（acquired clotting disorder ）的人，在長途旅行期間或之後發生深靜脈血栓的風險都會增加。

風險因素越多，在旅行中罹患血栓的機率就越高。血栓的風險不會因為旅程結束而消失，旅行後一周內的風險最大，但拉克特表示，這種風險的增加可能會持續數星期。

如何充分利用休息時間

湯奈森建議每隔約一小時便下車散步活動筋骨，拉克特也贊同此一建議。他說，這樣可以讓腿部肌肉收縮、保持靜脈血液循環有效流動。

此外，攝取水分也很重要（額外的好處是，可能讓你因為必須上廁所而多休息），脱水是導致血液凝塊的已知風險因素。拉克特表示，保持足夠的水分還意味須盡量減少攝入會使身體脫水的飲料，例如咖啡因和酒精。

穿彈性襪或長筒襪也能促進小腿的血液流動，降低產生凝塊的風險。湯奈森建議穿20至30 mmHg及膝彈性襪。 拉克特說，除了穿彈性襪，最好穿著寬鬆的衣服，以免因為緊身衣物限制了全身的血液流動。

如果錯過了休息時間，可以在車上活動一下雙腿。疾病控制與預防中心建議，伸直雙腿、彎曲腳踝，使腳趾朝向自己，保持這個姿勢15 秒，重複做10 次；或是做屈膝動作（彎曲雙腿、將膝蓋抬到胸前）以及前屈動作（彎腰、雙手握住腳踝，每次保持15秒）。