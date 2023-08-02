佛州環球影城將推出夢工廠園區 2024開門迎賓

圖為佛州奧蘭多環球影城度假樂園的遊客。美聯社

佛羅里達州奧蘭多的環球影城 度假樂園(Universal Orlando Resrort)日前宣布，明年將新增一處以夢工廠(DreamWorks)動畫電影為主題的園區，屆時像史瑞克(Shrek)、魔髮精靈(Trolls)和功夫熊貓(Kung Fu Panda)等深受大小喜愛的動畫「人」物，將會走出螢幕，在樂園裡和訪客互動。

夢工廠園區占地約四英畝，將取代目前的「啄木鳥伍迪兒童地帶」(Woody Woodpacker's KidZone)，主要訴求對象也是年輕家庭及兒童遊客，當然，還有常懷赤子之心的大人。

但是環球影城高層對於這個新園區的細節，甚至連明年的開幕日期，都採取高度保密措施，僅透過新聞稿表示：「當遊客一踏進這片新土地，在活潑生動的色彩、景物和音樂環繞下，他們的想像力也會跟著自由奔放。他們將和最受歡迎的角色，例如『蓋比的娃娃屋』(Gabby's Dollhouse)當中的蓋比共享特別時光，一起探索互動主題遊樂空間和設施，目睹廣受歡迎的史瑞克、魔髮精靈和功夫熊貓以最具想像力和樂趣的方式真實呈現。」

這麼模糊的說法當然無法滿足充滿好奇心的鐵桿主題樂園 客。專門報導各地主題樂園動態的油管(YouTube)頻道Theme Park Stop在25日貼出一段影片，揭露了環球影城主題樂園內的神秘工程進度。視頻中多張不同角度的空拍照片顯示，夢工廠園區中央佇立著一棟史瑞克的沼澤木屋，外部已接近完工階段。附近還有許多進度不一的建築物、舞台和軌道，令人不禁對這片遊樂場充滿想像和期待。

影片來源：youtube/Theme Park Stop

今年一月，環球影城才宣布將在德州 北部，距離達拉斯約40哩的佛瑞斯柯(Frisco, TX)興建一座以家庭遊客為主要對象的主題樂園。環球影城表示，奧蘭多的夢工廠園區計畫不會和北德州的計畫相衝突，因為後者將以環球旗下的動畫主角為主。