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7天穿越愛阿華 全球最大規模休閒單車騎遊50周年慶

編譯陳韻涵／即時報導
號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登場，今年恰逢RAGBRAI 活動50周年紀念，身穿五顏六色鮮豔車衣的騎士們，七天內魚貫穿越愛阿華州。美聯社
號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登場，今年恰逢RAGBRAI 活動50周年紀念，身穿五顏六色鮮豔車衣的騎士們，七天內魚貫穿越愛阿華州。美聯社

號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登場，今年恰逢RAGBRAI 活動50周年紀念，身穿五顏六色鮮豔車衣的騎士們，七天內魚貫穿越愛阿華州

RAGBRAI全名為「第摩因紀事報年度單車橫越愛阿華州」(Register's Annual Great Bicycle Ride Across Iowa)，活動由第摩因紀事報(The Des Moines Register)兩名撰稿人發起，今年擴大舉辦歡慶50周年，騎行路線也類似首次活動的路徑，向當年首場騎行致敬。 

騎行起點始於愛阿華州蘇城(Sioux City)，途經密蘇里河(Missouri River)，終點在密西西比河濱(Mississippi River)的達芬波特(Davenport)，考驗各路車手的腳力、體力與毅力。 

騎行路徑沿途的教會，在地下室供應各式派餅、啤酒和通心粉。參賽單車選手來自世界各地，包括澳洲團體和美國各州代表，他們的單車車價落差很大，有些人騎著鍊條喀噠作響的二手車，也有人的單車要價不斐，堪比房子頭期款。

麗莎‧卡波內利(Lisa Carponelli)表示，「參與RAGBRAI是很棒的體驗，也是單車團體的驕傲，尤其是可以在愛阿華州隨處找到像家一樣的地方。」

第摩因紀事報特約撰稿人卡拉斯(John Karras)和該報專欄「Over The Coffee」作家考爾(Donald William Kaul)都是單車愛好者；卡拉斯覺得，考爾若能在專欄中分享兩人騎車穿越愛阿華州的見聞應該很有趣；兩人於是在編輯的支持下，邀請讀者上路共騎，1973年8月26日啟程時約有300人響應。

騎士莫爾斯伯里(Bob Molsberry)今年第30度參加活動，他的一個女兒和兩個孫子今年陪他騎車。他說：「卡拉斯和考爾會對於民眾如此熱烈的反應，肯定會感到驚喜，第一年舉行，沿途沒有旅館提供住宿，但人們還是來了；第二年有卡車幫我們載裝備，參賽好手來自各地，接著逐漸擴大成為單車界重要的活動。」

卡拉斯被同事譽為「大城市人」，長年撰寫專欄不輟，2021年因跌倒和輕微中風造成的併發症逝世，享壽91歲。

考爾為第摩因紀事報撰寫專欄超過35年，兩度進入普立茲獎決選名單，2000年退休，2008年前列腺癌過世，享壽83歲。

號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登...
號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登場，今年恰逢RAGBRAI 活動50周年紀念，身穿五顏六色鮮豔車衣的騎士們，七天內魚貫穿越愛阿華州。美聯社
號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登...
號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登場，今年恰逢RAGBRAI 活動50周年紀念，身穿五顏六色鮮豔車衣的騎士們，七天內魚貫穿越愛阿華州。美聯社
號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登...
號稱全球規模最大、歷史最悠久的休閒單車騎遊(RAGBRAI)7月22日到29日登場，今年恰逢RAGBRAI 活動50周年紀念，身穿五顏六色鮮豔車衣的騎士們，七天內魚貫穿越愛阿華州。美聯社

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