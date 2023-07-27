機場安檢人員行竊被捕 專家教你6招保護隨身物品

專家提醒，在機場進行安檢時，視線不要離開隨身物品。Getty Images

邁阿密國際機場（MIA）的三名運輸安全管理局（TSA）人員，7月6日因在執行安檢時因竊取旅客物品而被捕。

根據CBS邁阿密電視頻道獲得的資料，邁阿密國際機場E檢查站爆發運輸安全管理局人員行竊案。警方調查顯示，監控影片中可看到三名人員執勤時，趁旅客接受安檢不注意時，竊取他們隨身攜帶的錢財。

旅遊網站Johnny Jet創辦人強尼（Jonny，本名John DiScala）提出以下6點建議，可保障安檢時隨身物品的安全：

1. 將貴重物品留在家裡

所有新聞報導的尾隨搶劫案中，華麗的珠寶飾品往往是引來歹徒的誘餌，而這也可能讓你成為像邁阿密機場三名不肖安檢人員的首要目標。為了安全起見，還是把貴重物品留在家裡吧。

2. 將重要物品放在背包或外套內

一定要把錢包、手機和鑰匙等重要物品放在隨身的背包或外套內，這樣竊賊會較難下手。

3. 等行李進入掃描器

安檢時一定要推著自己物品通過掃描器。如果待檢查行李排成一長串，但金屬探測門前卻沒人排隊，這時寧可讓其他人先通過，也要等物品進入掃描器。

4. 視線不要離開自己物品

強尼說，有些事證明TSA人員無法讓人信任。他說，某次一位TSA人員對他大喊大叫，因為他被叫去進行隨機二次安檢時，一直把頭轉向輸送帶。TSA人員要強尼直視前方，但他說，「對不起，我的眼睛不會離開我的包包」。強尼說，如果對方繼續耍威風，他就會找主管出面處理。

5. 給隨身物品貼上標籤

強尼建議，一定要在手機、筆記型電腦和隨身行李上貼標籤，寫上姓名、電話或電子郵件，防止遺失。他說，大多數人都不是偷兒，許多遺失物品都是不小心被掉落，但在沒有任何線索下，以致無法物歸原主。強尼提醒，行李牌上千萬不要寫家裡住址，因為會給歹徒有機可趁，知道你住在哪裡、而且不在家。

6. 穿件超多隱藏口袋的SCOTTeVEST外套

強尼說，他在冬天會穿件SCOTTeVEST外套，因為它有20多個口袋，包括可隱藏隨身物品的暗袋，幾乎可充當第三件隨身行李。他會把手機、錢包、眼鏡和其他東西放在口袋裡，然後將整件外套放在輸送帶上的盒子內。他說，口袋實在太多，有時連他都找不到自己放的東西，竊賊就更沒有機會了。