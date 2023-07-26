景色絕美 只能從水路抵達的三處國家公園露營區

龜島國家公園(Dry Tortugas National Park)的花園礁島(Garden Key)處於佛羅里達礁島群(Florida Keys)最西端，距離西礁(Key West)約70哩。Getty Images

今年國慶假期的大量出遊人潮，塞爆了通往加州 優勝美地和其他多處國家公園的聯外道路，讓許多露營愛好者大為掃興。以下三處國家公園露營區就永遠不會有塞車的困擾，因為對外交通只能靠水路，遊客必須搭乘渡輪前往。

花園礁島(龜島國家公園)

如果你也想體驗一下湯姆漢克斯(Tom Hanks)電影「浩劫重生」(Castaway)當中漂流孤島的滋味，龜島國家公園(Dry Tortugas National Park)的花園礁島(Garden Key)大概是你在正常狀況下所能抵達最接近無人荒島的環境，但這裡每日都有定期渡輪往返。

位於墨西哥灣的這座公園由7座珊瑚礁島組成，涵蓋面積達6萬4701英畝，其中大部分都是水域。花園礁島處於佛羅里達礁島群(Florida Keys)最西端，距離西礁(Key West)約70哩。島上的露營區被棕櫚樹和其他樹木環繞，左右兩側各有一處沙灘，後方則是西半球最大的磚造建築、昔日美國陸軍要塞傑佛遜堡(Fort Jefferson)。

蠍子谷(海峽群島國家公園)

位處南加州外海聖塔克魯茲島(Santa Cruz Island)最東端的蠍子谷(Scorpion Canyon)，是另一個接近浩劫重生場景的露營區。島嶼背包客(Island Packers)渡輪公司提供每日定期船班往返該島與洛杉磯西北方的范杜拉港(Ventura Harbor)，全年無休。露營區距離渡輪碼頭只有半哩路，是個海岸山谷，以前曾是丘馬許原住民 (Chumash)的居住地。

從露營區有六條步道 呈輻射狀向外延伸，縱橫貫穿整座島嶼；遊客可能還會與一度瀕危的島嶼灰狐(Channel Islands foxes)不期而遇。

織工岬(奇蘭湖國家休憩區)

距離美加邊境約35哩，華盛頓州奇蘭湖國家休憩區(Lake Chelan National Recreation Area)北端的織工岬(Weaver Point)，斯堪地那維亞般的峽灣景色，美得令人屏息。前往此地的旅程本身就堪稱一項壯舉，遊客可以自行駕船或搭乘渡輪穿越狹長的奇蘭湖，飽覽沿途壯麗景色，在北岸的史蒂荷金(Stehekin)登陸後，再徒步3.5哩抵達。遊客也可以向當地業者租用愛斯基摩式雙槳獨木舟(kayak)、立式獎板(paddle board)或其他輕型水上工具，朔溪而上。