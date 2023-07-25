諾羅病毒肆虐郵輪 今年上半年創十年新高

公主遊輪(Princess Cruises)旗下的紅寶石公主號(Ruby Princess)在一次航行中，2881名乘客中有近10%的人，出現諾羅病毒感染症狀。（美聯社）

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)數據，2023年郵輪 上的諾羅病毒(Norovirus)疫情 大爆發，病例數量飆出十年新高點。

根據CDC數據，自1月到6月，六家不同的郵輪公司中，共出現了13起諾羅病毒(Norovirus)疫情爆發，超過2012年以來任何年度疫情的總和；在2012年，共八家郵輪公司爆發了16起疫情。

在6月份的一起病例中，搭乘「維京郵輪」(Viking Cruise)旗下「維京海王星號」(Viking Neptune)，參與冰島紐約之旅的838名乘客中，有至少13%的人出現諾羅病毒感染症狀；另有九名船員也出現症狀。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，諾羅病毒是郵輪上最常見的病毒性疾病之一，也是基本食物中毒病例中，最常見的罪魁禍首之一。諾羅病毒是會引起胃腸炎的高傳染性病毒，症狀包括嘔吐，腹瀉和胃痙攣。

「名人郵輪」（Celebrity Cruises）5月一趟旅程中，船上2144名旅客中有152人(7%)感染了諾羅病毒，963名船員中有25人(2.6%)遭感染。5月份的另一起病例中，1971 名乘客中有12.4%的人感染諾羅病毒，達246人；826名船員中則有38人感染，約為4.6%。

公主遊輪(Princess Cruises)旗下的紅寶石公主號(Ruby Princess)在一次航行中，2881名乘客中有近10%的人，出現諾羅病毒感染症狀。

目前尚不清楚諾羅病毒疫情激增的原因為何。