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鐵達尼號五倍噸位 世界最大郵輪明年元月首航

編譯俞仲慈／即時報導
皇家加勒比國際郵輪公司。Photo by Stephanie Klepacki on Unsplash
皇家加勒比國際郵輪公司。Photo by Stephanie Klepacki on Unsplash

皇家加勒比國際郵輪公司」(Royal Caribbean International)推出相當於鐵達尼號(RMS Titanic)五倍噸位的全世界最大郵輪「海洋標誌號」(Icon of the Seas)，上個月完成首次試航，預定2024年元月正式營運。

根據報導，「海洋標誌號」體積龐大，長1198呎，總噸位25萬800噸，相當於鐵達尼號排水量的五倍，可容納7600名旅客和2350名工作人員；郵輪共20層甲板，設有7座游泳池，以及破紀錄的6條滑水道。

根據業者表示，「海洋標誌號」規劃為八個主區域：

*船頂「水世界巨蛋」(Aqua Dome)提供220度視野和55呎高的人工瀑布。

*「套房專區」(Suite Neighborhood)設有地中海餐廳和兩層日光浴甲板，以及擁有五層樓高天然植栽牆的露天式「中央公園」。

*「戲水島」(Chill Island)包括四座游泳池和一座池畔酒吧。

*「冒險島」(Thrill Island)號稱海上最大規模的水上樂園

*「無微不至6」(Category 6)為家庭旅客提供的服務專區。

*「臨海區」(Surfside)坐擁海景第一排「皇家廣角長廊」(Royal Promenade)。

*船尾「海上秘境」(The Hideaway)有一座無邊際泳池，可180度飽覽海上風光。

根據報導，「海洋標誌號」去年10月份首次開放預約當天，創下該公司53年營運史上單日預訂量紀錄，對此，皇家加勒比國際遊輪總裁兼執行長貝利(Michael Bayley)回應表示：「我們從老顧客、首次接觸郵輪旅行的旅客、船員和合作夥伴，獲得令人難以置信的回響，」並強調：「目前僅是一個開始，未來數月，我們會推出海洋標誌號更多行程，以便和旅客們分享。」

根據業者提供的行程價目表，2024年9月從邁阿密出發，前往西加勒比海的八天七夜行程，最便宜的艙等售價1851元；至於三月份相同行程，一間高級套房售價1萬864元；「海洋標誌號」另外也提供東加勒比海七日遊的行程。

郵輪 皇家 樂園

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