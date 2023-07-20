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美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

編譯周靜芝 / 綜合報導
旅館是禮儀專家認為消費者最該給小費、卻常常忘記給的地方。Getty Images
旅館是禮儀專家認為消費者最該給小費、卻常常忘記給的地方。Getty Images

在通膨壓力尚未消減之際，越來越多美國人可能會在餐廳和美髮沙龍時吝於給予小費。但一位禮儀專家表示，在「小費通膨」（tipflation）的爭論中，有個重要的地方消費者常常忘記給付小費，那就是旅館。

德州禮儀學校創始人、知名禮儀專家高茲曼（Diane Gottsman）在接受CNBC訪問時表示，旅館清潔人員經常在小費上吃悶虧，但這是一項 「永遠應該支付小費」的服務。

高茲曼說，旅客往往認為清潔人員的工作是理所當然，因為已經為住宿費用付了錢，房間理所當然要整齊清潔。她說，由於多數客房清潔工作都是在客人不在的時候進行，因此「他們看不見，也就忘記了」。

根據理財網站Bankrate最近對2000多名成年人進行的一項調查，經常給旅館清潔人員小費的美國人比率正逐步下降，從2021年的28%下降至今年的23%。相比之下，65%的美國人說他們會給餐廳服務人員小費。

許多人在退房時，可能會為沒有給小費找各種藉口，也許時間太匆忙、也許身上沒有現金，但高茲曼說，應該每天至少給清潔人員留下3-5元的小費，如果入住人數較多，退房前每人每天至少該留下1元。她並建議，每天都留下小費，因為清潔人員經常換班。

高茲曼強調，身為旅客，直接受益於清潔人員的服務。他們擦洗使用過的馬桶，換洗睡過的床單……這是份艱苦的工作，且報酬很低。

此外，高茲曼指出，和許多服務人員一樣，一些旅館的清潔人員可能要靠小費來維持生計。勞工統計局的數據顯示，旅館清潔人員的平均時薪為14.40元。

美國酒店協會建議旅客每晚支付1-5元小費，並將小費裝在信封裡或附帶一張紙條，這樣就能清楚地知道這筆錢是給清潔人員的。

入住時間越長或旅館越貴，小費就應該越多。高茲曼說，清潔人員是旅客遇到最親切、最勤勞的人；他們和其他人一樣也為通膨所苦，「3 元的小費大有幫助」。

德州 勞工

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