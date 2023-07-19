連續11年蟬聯讀者最愛城市 查爾斯頓充滿南方風情
根據「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）雜誌與網站讀者票選，南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）連續第11年在「世界最佳城市獎」（2023 World’s Best Awards）的美國最受喜愛城市類別中奪魁。
去年，這座南卡魅力小鎮已在「世界最佳城市名人堂」（須連續10年登上「世界最佳城市」榜）榮獲一席之地。隨處可見的美食和便利的步行環境，讓查爾斯頓散發經典南方風味，也擄獲無數遊客的心。
這裡的美食自然以南方菜餚為主，例如油炸綠番茄（fried green tomatoes）、鮮蝦玉米粥（shrimp and grits）、黃金玉米球（hush puppies）和她蟹湯（she-crab soup）等。到查爾斯頓的必嘗菜餚包括貝莎的廚房（Bertha's Kitchen）的秋葵湯、凱莉的熱小比司吉（Callie's Hot Little Biscuits）的比司吉、戴夫外賣店（Dave's Carry-Out）的螃蟹，以及漢尼拔心靈廚房（Hannibal's Soul Kitchen）的螃蟹飯。
過去幾年，隨著幾家新店陸續開張，餐飲業熱度持續升溫，例如Bevi Bene 精釀啤酒；今年2月剛開業的Sorelle，擁有葡萄酒吧和披薩櫃檯；以及Raw Lab，提供無菜單料理的生鮮吧。而今年當地餐飲業頭條新聞應該是菲律賓餐廳Kultura的加入，該餐廳由廚藝實境節目Chopped冠軍得主Nikko Cagalahan經營，本月剛開門迎客。
查爾斯頓在文化領域的新亮點包括籌畫許久的國際非裔美國人博物館（International African American Museum）於6月開館；政商名流專屬的高級俱樂部Soho House，明年也將在此開設新據點。
這座歷史悠久城市能年年勝出的原因之一是，不時有新的熱門景點為遊客增添新的視角。例如薩姆特要塞（Fort Sumter National Monument）、查爾斯頓都會市集（Historic Charleston City Market）、海事博物館（Patriots Point Naval & Maritime Museum）、木蘭花園（Magnolia Plantation and Gardens）、布恩種植園（Boone Hall Plantation & Gardens）以及彩虹排屋（Rainbow Row）都讓人對查爾斯頓的過往有更深的認識。
此外，查爾斯頓遺產協會（Charleston Heritage Federation）透過擁有數百年歷史的住宅和博物館來維護當地史蹟，而查爾斯頓歷史基金會（Historic Charleston Foundation）每年春季都會舉辦「住宅花園嘉年華」（Festival of Houses and Gardens），讓遊客親睹美國最美麗的住宅。
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