連續11年蟬聯讀者最愛城市 查爾斯頓充滿南方風情

南卡羅來納州查爾斯頓連續第11年在「世界最佳城市獎」的美國最受喜愛城市類別中奪魁。Getty Images

根據「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）雜誌與網站讀者票選，南卡羅來納州 查爾斯頓（Charleston）連續第11年在「世界最佳城市獎」（2023 World’s Best Awards）的美國最受喜愛城市類別中奪魁。

去年，這座南卡魅力小鎮已在「世界最佳城市名人堂」（須連續10年登上「世界最佳城市」榜）榮獲一席之地。隨處可見的美食和便利的步行環境，讓查爾斯頓散發經典南方風味，也擄獲無數遊客的心。

這裡的美食自然以南方菜餚為主，例如油炸綠番茄（fried green tomatoes）、鮮蝦玉米粥（shrimp and grits）、黃金玉米球（hush puppies）和她蟹湯（she-crab soup）等。到查爾斯頓的必嘗菜餚包括貝莎的廚房（Bertha's Kitchen）的秋葵湯、凱莉的熱小比司吉（Callie's Hot Little Biscuits）的比司吉、戴夫外賣店（Dave's Carry-Out）的螃蟹，以及漢尼拔心靈廚房（Hannibal's Soul Kitchen）的螃蟹飯。

過去幾年，隨著幾家新店陸續開張，餐飲業熱度持續升溫，例如Bevi Bene 精釀啤酒；今年2月剛開業的Sorelle，擁有葡萄酒吧和披薩櫃檯；以及Raw Lab，提供無菜單料理的生鮮吧。而今年當地餐飲業頭條新聞應該是菲律賓餐廳Kultura的加入，該餐廳由廚藝實境節目Chopped冠軍得主Nikko Cagalahan經營，本月剛開門迎客。

查爾斯頓在文化領域的新亮點包括籌畫許久的國際非裔 美國人博物館 （International African American Museum）於6月開館；政商名流專屬的高級俱樂部Soho House，明年也將在此開設新據點。

這座歷史悠久城市能年年勝出的原因之一是，不時有新的熱門景點為遊客增添新的視角。例如薩姆特要塞（Fort Sumter National Monument）、查爾斯頓都會市集（Historic Charleston City Market）、海事博物館（Patriots Point Naval & Maritime Museum）、木蘭花園（Magnolia Plantation and Gardens）、布恩種植園（Boone Hall Plantation & Gardens）以及彩虹排屋（Rainbow Row）都讓人對查爾斯頓的過往有更深的認識。

此外，查爾斯頓遺產協會（Charleston Heritage Federation）透過擁有數百年歷史的住宅和博物館來維護當地史蹟，而查爾斯頓歷史基金會（Historic Charleston Foundation）每年春季都會舉辦「住宅花園嘉年華」（Festival of Houses and Gardens），讓遊客親睹美國最美麗的住宅。