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世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

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61天遊四大河訪20州 這是美國最長的河輪之旅

編譯尤寶琪／即時報導
Photo by Tom Donders on Unsplash
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美國遊輪公司(American Cruise Lines)展現野心，要用61天帶你遊遍美國四大河訪探20州。

這個名為「偉大美國」(The Great United States)的旅程，將於2024年8月從俄勒岡州波特蘭(Portland)出發，由西向東穿越美國；乘客沿途將能欣賞到國家公園、內戰遺址、鄉村角落、繁華城市以及無數意想不到的樂趣。

這個長達兩個月的旅程，將沿著哥倫比亞河(Columbia River)和斯內克河(Snake River)航行，探索美國西部；穿越密西西比河(Mississippi River)，從紐奧良(New Orleans)玩到明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)，全長 1,400 英里；接著再沿新英格蘭海岸而上。途中，旅客還會上路遊覽愛達荷州、蒙大拿州和懷俄明州，搭乘飛機飛往其他港口；最後來到紐約，行經自由女神像，位整個行程畫下句點。

「『偉大的美國』航線精彩展現出美國遊輪公司的深度，」遊輪公司總裁兼執行長(Charles B. Robertson)在發表的聲明中指出：「美國史上從唯有過如此大規模的河輪航線，且只有美國遊輪公司有能力成功做到。」

該航線將動用美國遊輪公司旗下18艘郵輪中的三艘：美國獨立號、美國爵士號和美國交響樂號。 負責太平洋西北地區的爵士號，有99間客房，且全都擁有私人陽台；密西西比河旅程部分，旅客將改搭乘交響樂號；交響樂號於2022年啟用，能乘載180名旅客；擁有51間客艙的獨立號，則將載旅客，從緬因州前往新英格蘭州，然後於10月抵達紐約哈德遜河(Hudson River)。

這個為期兩個月的冒險之旅，票價為每人5萬1060元起，價格包括餐飲、活動、娛樂、Wifi、轉機航班、沿途酒店，船元小費和港口費用。

這雖然是美國遊輪公司舉辦過最長的旅行，但根據該公司消息人士，接下來可能會有更多類似的旅程出爐。「這種長途遊輪很受歡迎，」消息人士告訴旅遊雜誌Travel + Leisure，「我們計劃增加更多。」

交響樂 航線 新英格蘭

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