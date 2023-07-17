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美第一大遊樂園 地下500呎有個可飄熱氣球的大洞窟

編譯周靜芝 / 綜合報導
全美最大遊樂園「銀幣城」雖然地面上的遊樂設施琳瑯滿目，但整個樂園的最大亮點卻是在地下500英尺處。(Photo:Eric Lindberg/Courtest of Silver Dollar)
全美最大遊樂園「銀幣城」雖然地面上的遊樂設施琳瑯滿目，但整個樂園的最大亮點卻是在地下500英尺處。(Photo:Eric Lindberg/Courtest of Silver Dollar)

「銀幣城」（Silver Dollar City）這座以19世紀80年代為主題的樂園，位於密蘇里州布蘭森（Branson），被旅遊網站Tripadvisor評為2023年全美第一大遊樂園和水上樂園，並曾獲「今日娛樂」（Amusement Today）雜誌選為全球10大遊樂園。

「銀幣城」內有30個遊樂設施和景點、40場現場表演、13英畝的水上滑道和波浪泳池，以及附設晚餐和娛樂節目的湖上觀光船。雖然地面上的遊樂設施已琳瑯滿目，但整個樂園的最大亮點卻是在地下500英尺處。

這座密蘇里州最深的洞穴，最早是在15世紀由原住民奧薩奇族（Osage Nation）所發現。19世紀，人們到這個後來被稱為Marvel Cave的洞穴採集大理石和鐵礦；但他們發現的不是珍貴的岩石和金屬，而是蝙蝠糞便，據稱當時可作為肥料和彈藥原料，每噸可賣700元（約等於現今2萬多元）。

「銀幣城」以19世紀80年代為主題的樂園，曾獲「今日娛樂」雜誌選為全球10大遊樂...
「銀幣城」以19世紀80年代為主題的樂園，曾獲「今日娛樂」雜誌選為全球10大遊樂園。取自Silver Dollar City網站

1960年，這座採礦場轉型成為旅遊勝地，熱氣球曾在洞穴內高高飄揚，60度的宜人溫度也成為跳方塊舞的好地方。如今，「地底之旅」從急降300英尺開始，通往20層樓高的大教堂房間（Cathedral Room），這堪稱美國最大的洞穴入口。遊客會經歷40英尺高的地底瀑布，以及離地面500英尺深的岩洞。

在纜車的幫助下，遊客可以從洞穴深處爬升1070英尺後重見天日。在天氣許可下，每日都有「地底之旅」，行程包含在門票內。儘管如此，在每年造訪「銀幣城」的200萬遊客中，只有20萬到30萬人（即10%到15%）真正參觀過這個洞穴。

「地底之旅」除了不用擔心人擠人、氣溫舒適之外，在樂園內待到夜晚的遊客還可以參加「燈光之旅」，體驗礦工們在微弱頭燈的指引下進入闃黑世界的情景。

「銀幣城」的地底洞穴內有座40英尺高的地底瀑布。取自Silver Dollar ...
「銀幣城」的地底洞穴內有座40英尺高的地底瀑布。取自Silver Dollar City網站

樂園 密蘇里州 原住民 觀光 氣球

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