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出門易水土不服 別讓「旅行者腸胃」壞了遊興

編譯周靜芝 / 綜合報導
出外旅行時，因為消化和排便受到影響，容易引起腸胃不適。Getty Images
出外旅行時，因為消化和排便受到影響，容易引起腸胃不適。Getty Images

出外旅行時許多人常有這樣的經驗，日常如廁的習慣改變了。這是因為消化和排便受到影響，通常被稱為「旅行者腸胃」（traveler's tummy）；但即便是普遍的現象，仍可以採取一些措施來預防。

醫生兼暢銷書「吃得少不如吃得巧」（Eat to Beat Your Diet: Burn Fat, Heal Your Metabolism, and Live Longer）作者威廉·李（William Li）說「旅行者腸胃」的症狀可能是由於吃或喝了受污染的食物或水而引起，特別是當地人可能已習慣於食物和飲水中的細菌，而初來乍到的旅行者卻無法適應時。

威廉·李說，常見的症狀包括：惡心、嘔吐、稀便或腹瀉、腹痛、痙攣、腹脹。此外，旅行打亂了從睡眠到飲食的日常生活習慣，也可能造成便秘。

旅行中保持規律生活的方法

從健康的腸道開始：養成保護腸道的習慣有助於身體能更好地應對外在環境的變化。

腸道健康食品Sun Genomics執行長簡恩（Sunny Jain）說，補充水分、飲食營養均衡，持續運動，是確保健康的基本要素之一。

此外，要有充足的睡眠。簡恩說，如果睡眠不足，身體會在沒有足夠休息的狀態下運轉，不僅會影響精神和體力，還會影響腸道健康。

安全地補充水分：並非所有國家都有安全的飲用水。「哈佛健康雜誌」（Harvard Health）強調旅遊時飲用瓶裝水的必要性。

對於異國食物也要提高警覺，該雜誌建議，只吃煮熟和熱的食物，避免食用放在自助餐檯上的食物。生的水果、蔬菜只有在用清水清洗或去皮後才能食用，並且「不要忘記洗手」。

在旅行時容易便秘的人，威廉·李提醒注意兩件事：

1.增加水分和富含纖維的食物：保持水分充足是預防便秘的第一要訣，尤其是在旅行期間。多吃水果、蔬菜，補充膳食纖維、促進腸道微生物群的生長，可保持腸道健康及規律排便。

2.保持運動：運動可有助於腸道保持蠕動。

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