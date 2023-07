出門易水土不服 別讓「旅行者腸胃」壞了遊興

出外旅行時,因為消化和排便受到影響,容易引起腸胃不適。Getty Images

出外旅行時許多人常有這樣的經驗,日常如廁的習慣改變了。這是因為消化和排便受到影響,通常被稱為「旅行者腸胃」(traveler's tummy);但即便是普遍的現象,仍可以採取一些措施來預防。

醫生兼暢銷書「吃得少不如吃得巧」(Eat to Beat Your Diet: Burn Fat, Heal Your Metabolism, and Live Longer)作者威廉·李(William Li)說「旅行者腸胃」的症狀可能是由於吃或喝了受污染的食物或水而引起,特別是當地人可能已習慣於食物和飲水中的細菌,而初來乍到的旅行者卻無法適應時。

威廉·李說,常見的症狀包括:惡心、嘔吐、稀便或腹瀉、腹痛、痙攣、腹脹。此外,旅行打亂了從睡眠到飲食的日常生活習慣,也可能造成便秘。

旅行中保持規律生活的方法

從健康的腸道開始:養成保護腸道的習慣有助於身體能更好地應對外在環境的變化。

腸道健康食品Sun Genomics執行長簡恩(Sunny Jain)說,補充水分、飲食營養均衡,持續運動,是確保健康的基本要素之一。

此外,要有充足的睡眠。簡恩說,如果睡眠不足,身體會在沒有足夠休息的狀態下運轉,不僅會影響精神和體力,還會影響腸道健康。

安全地補充水分:並非所有國家都有安全的飲用水。「哈佛健康雜誌」(Harvard Health)強調旅遊時飲用瓶裝水的必要性。

對於異國食物也要提高警覺,該雜誌建議,只吃煮熟和熱的食物,避免食用放在自助餐檯上的食物。生的水果、蔬菜 只有在用清水清洗或去皮後才能食用,並且「不要忘記洗手」。

在旅行時容易便秘的人,威廉·李提醒注意兩件事:

1.增加水分和富含纖維的食物:保持水分充足是預防便秘的第一要訣,尤其是在旅行期間。多吃水果、蔬菜,補充膳食纖維、促進腸道微生物群的生長,可保持腸道健康及規律排便。

2.保持運動:運動可有助於腸道保持蠕動。