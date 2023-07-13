飛機起降時 為何一定要豎直椅背？

飛機起飛和降落時需要將座椅竪直，最主要原因是為了安全。Getty Images

當飛機開始滑行準備起飛時，空服人員會在走道上走動，確保每位乘客的椅背處於竪直狀態，即使已經睡著的也不例外。但為什麼飛機起飛和降落時需要將座椅竪直？旅遊與休閒（Travel+Leisure）雜誌專欄作者沃德克（Stefanie Waldek）指出，嚴格來說，這是法律規定的。

根據美國聯邦法規第121條規定，除非每位乘客的座椅靠背都處於直立狀態，否則飛機不得起飛或降落。

這項看似無關緊要的規定被納入聯邦法律的原因很簡單：為了安全。前飛行員馬斯特（Hans Mast）說，座椅在直立位置時會被鎖住、最為堅固，可承受任何可能發生的撞擊力。當座椅傾斜時，沒有被鎖定在適當位置，飛機若突然停止，可能使座椅向前傾倒、將旅客彈射出去；反之，飛機加速也會使座椅向後傾斜。內華達大學拉斯維加斯分校教授巴布（Dan Bubb）說，飛機的慣性（inertia）會改變椅背的角度，可能會壓傷後方乘客的膝蓋。

馬斯特補充說，椅背豎直還能確保通道暢通，以便必要時可有效疏散乘客。這是為什麼緊急出口附近的座椅只能有限度地傾斜，甚至不能傾斜；如果發生緊急情況，座位上的人很容易忘記或無法將座椅調直。蒙特婁一名空服人員丹尼爾（Steve Daniel）說，如果前方座椅是傾斜的，在緊急情況下，後面座位的人要離開時就會減慢速度；在緊急情況下，每一秒都很重要。

起飛和降落是飛行中最危險的階段。根據空中巴士（Airbus）的一項研究，過去20年中，全球大小飛航事故中，75%發生在起飛、進場或降落階段。空巴的研究報告指出，進場和降落是高度複雜的飛行階段，在導航、飛機結構變化、與空中交通管制的通訊、擁擠的空域和惡劣的天氣條件等因素下，對機組人員是一大考驗。高強度的工作負荷和意外事件發生的可能性增加，這些因素的複雜交互作用下，可能導致事故的發生。

除了在飛機起降時將座椅調回直立狀態外，空服人員還會要求乘客收起並鎖上小桌板、確保所有行李都放置在前面座位下方或頭頂行李艙中，並收好任何可伸展的機上電腦螢幕。同樣的，這一切都是為了安全。丹尼爾說，安全就像是由許多小音符組成的交響曲；所有小事情加在一起就能產生巨大的影響。