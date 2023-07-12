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專家傳授五招 助你機上睡好覺

編譯俞仲慈／即時報導
Photo by Annie Williams on Unsplash
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搭乘長途班機，若無法安心入睡，抵達目的地還得適應時差，造成許多遊客的壓力。不過英國專業床墊供應商Mattress Next Day執行長兼睡眠專家西利(Martin Seeley)公開五招搭機輕鬆入睡的好方法，不再有搭機睡不好的煩惱。

一、搭機喝水、不喝酒

西利表示，許多乘客為了在機上睡好覺，經常選擇喝一杯小酒，但是睡眠專家西利表示，其實搭機喝酒助眠效果適得其反，「如果想在搭機途中擁有高品質睡眠，酒精並非是正確答案，即使喝酒確實可以更快入睡。」 西利進一步解釋：「如果想在飛機上睡好覺，一定要選擇喝水而非含酒精飲料，雖然會讓人覺得更容易入睡，但實際上酒精會干擾睡眠並降低睡眠品質，結果就是早上睡醒後，覺得更加疲憊。」

二、登機前步行30分鐘 

登機前步行30分鐘，乍聽之下好像有點搞笑，但根據研究顯示，睡前輕鬆運動30分鐘，確實可以改善睡眠品質，所以西利建議乘客不妨好好把握登機前的空檔時間，好好走路。

三、搭機時選擇適當座位

西利建議乘客，搭機時若想遠離人聲鼎沸，切勿選擇靠近洗手間的座位，而是盡量選擇前排座位，他解釋道：「(前排座位)不僅可能是機上最安靜的區域，而且由於機翼也是緊急出口所在位置，因此會有更充裕的空間便於雙腿伸展。」挑選前排座位還有個好處，就是優先取得機上餐，換言之，不需浪費時間等候空服員發送餐飲，有更充裕時間安然入眠。

四、下載白噪音(white noise)應用程式(App)

儘管每位乘客搭機時都希望機艙內能夠保持安靜，但事實往往不盡人意，使得閉上雙眼放鬆入睡變得困難，此時，西利建議乘客手機下載白噪音應用程式，遮蔽外來干擾聲音，可以幫助快速入睡。

五、自備助眠工具組 

西利建議乘客搭機時在隨身行李中，備妥包括眼罩、棉襪、旅行枕、耳塞或降噪耳機等的助眠工具組，並強調：「搭乘深夜或夜間班機，眼罩尤其重要，可以遮住其他乘客的閱讀燈或觀看影片時反射的光線。」

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