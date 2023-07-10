時間安排若有彈性 旅客今夏可找到平價行程

雖然萬物皆漲，但今夏旅遊能多方打聽、彈性應變的旅客仍可找到既能享受假期又不超出預算的方法。Photo by Spencer Davis on Unsplash

今年夏天的旅行計畫遇到了萬物皆漲，對某些人來說可能備感挫折。然而，能夠多方打聽、彈性應變的旅客仍可找到既能享受假期又不超出預算 的方法。

根據旅遊網站Hopper的數據，目前歐洲機票價格處於六年來高位，平均每人約1200元。旅館價格同樣攀升，與去年相比增加了37%，特別是羅馬、馬德里等熱門城市。

以漢普蕭（Chelsea Hampshaw）為例，原本擔心夏季赴歐旅遊熱潮會使她家每年一度的倫敦之行變得難以負擔，幸好最後讓她發現一個省錢之道。即使須從南卡羅來納州 開車7小時到華盛頓的杜勒斯機場，搭乘一家不太知名的航空公司班機、抵達距離倫敦30英里的機場，但這個六口之家卻成功省下約6000元。

Hopper的經濟顧問伯格（Hayley Berg）表示，目前整個旅遊環境具高度挑戰性，尋找優惠方案須更加靈活。伯格說，夏季旅遊仍不乏便宜可撿，但須以價格為準，而不是目的地。

她說，例如選擇加勒比海灘（Caribbean beach）度假，而非西班牙伊比薩島（Ibiza）或馬略卡島（Mallorca）等熱門旅遊勝地，便可節省約四分之三的費用。

Hopper旅遊網站也建議，從美國主要機場出發的最佳優惠方案往往是在離家較近的地方找到。到拉斯維加斯、邁阿密和丹佛的機票在100元之譜，而前往牙買加蒙特哥灣（Montego Bay）等國外目的地的機票可能低於300元；飛倫敦的票價可能遠超過1000元，而去冰島 和都柏林只須500元左右。

對海恩斯（Karen Hines）和她的家人來說，避開機票和旅館花費是戰勝暑假通膨的關鍵。他們選擇前往百慕達的郵輪 ，在「嘉年華」（Carnival）最新的船上慶祝她的60歲生日。海恩斯的家人表示，這種全包式旅遊體驗的吸引力，以及探索各種目的地和認識新朋友的機會，對所有人來說都是既經濟又實惠。

專家建議，如果能將度假計畫延至9月或10月，會有更大勝算找到海外旅遊的相關優惠。

雖然萬物皆漲，但今夏旅遊能多方打聽、彈性應變的旅客仍可找到既能享受假期又不超出預算的方法。