大峽谷國家公園氣溫飆破百 女子健行不支喪生

大峽谷國家公園及附近地區，近日氣溫飆破百度，國家公園管理局提醒遊客做好準備。Getty Images

全美熱浪來襲，國家公園管理局（NPS）發布新聞表示，7月3日（周一）清晨發現一名女子在大峽谷（Grand Canyon）國家公園健行途中失去知覺後不幸喪命，當時氣溫高達三位數。

國家公園管理局說，周日下午6:30左右，一名工作人員接獲報告，稱亞利桑納州 大峽谷國家公園的塔威普（Tuweep）地區有位徒步旅行者遇到危險。

據悉，這名57歲女子是獨自在公園偏遠地區進行8英里健行時失去知覺。NPS說，公園管理員於3日凌晨1點左右抵達現場，發現該名女子已經死亡。

NPS說，周日塔威普的氣溫超過華氏100度，在該地區東南方和科羅拉多河附近的「魅影牧場」（Phantom Ranch），溫度甚至飆至114度。

NPS官員表示，大峽谷的部分地區在5日之前都處於超高溫 警戒。公園管理員提醒健行者與背包客，須為未來幾周的超高溫做好準備。

約有3500萬美國人須對危險高溫保持警惕，尤其是西部地區。3日，鳳凰城的溫度飆到114度、拉斯維加斯112度、棕櫚泉 114度、死亡谷120度。

從德州 到喬治亞州 至少八個南部州，1日的酷熱指數（heat index）從105度到115度不等。

部分地區最近幾周所經歷的超高溫導致了多起死亡事件。美聯社報導，上個月德州至少有13人死於與熱有關的疾病。據疾病管制與預防中心表示，由於德州的極端高溫，導致該州急診室就診人數比去年同期增加。

至於大峽谷國家公園，公園管理員建議民眾避免在上午10點至下午4點之間在峽谷內健行。NPS表示，在極端高溫下徒步旅行會導致嚴重的健康風險，包括熱衰竭、中暑、低血鈉症和死亡。